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Райли Воулкел сыграет во 2 сезоне "Наследия" (Видео)

Райли Воулкел сыграет во 2 сезоне "Наследия" (Видео)
10:12 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Райли Воулкел пополнила ряды актеров "Дневников Вампира" и "Древних", присоединившихся к съемкам в "Наследии"

Хорошиеновости для поклонников Фреи Майклсон. Выяснилось, что Райли Воулкел, исполнившая роль могущественной ведьмы, станет приглашенной звездой во втором сезонесериала "Наследие". Правда, по сообщению портала TV Guide, увидеть ееможно будет только в шестом эпизоде.

Никаких дополнительных подробностей о появлении Фреи неразглашается. Однако с учетом всего происходящего в ШколеСальваторе- от Хоуп, сражающейся с Маливором, до близнецов Зальцман, готовящихся к слиянию, - мы уверены, ведьма найдет, чем заняться. Напомним, когда зрители в последний раз видели Фрею, она только-только обручилась со своей возлюбленной Килин Мальро. И пока непонятно, что могло вновь привести в ееМистик Фолс.

Например, Зак Рерик появился в первом сезонесериала в роли шерифа Мэтта Донована. А Стивену Р.МакКуину довелось вернуться на экран в образеобаятельного Джереми Гилберта. Кстати, продюсер Джули Плек ранеенеоднократно заявляла, что в "Наследии" действует политика "дверь всегда открыта", когда речь идет о всеми любимых персонажах. А Воулкел и вовседолжна была появиться в сериалераньше, но несмогла из-за занятости в другом проекте. 

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Так или иначе, история с привлечением обожаемых зрителями героев в другиесериалы мистической микровселенной кажется невероятно удачной. Клубок событий раскручивается, и нам нетерпится узнать, что жебудет дальше.

Ждать осталось буквально пару недель. Второй сезон сериала "Наследие" стартует на американском телеканалеCW в четверг, 10 октября.

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Кино, Фильм, Мистик Фолс, Трейлер, МакКуину, Наследии, Школе Сальваторе, Райли Воулкел, Джереми Гилберта, Древних.
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