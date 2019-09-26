Эндрю Скотт присоединился к касту сериала по мотивам книг Патриции Хайсмит

Новости культуры:Звезда сериала "Дрянь" Эндрю Скотт сыграет главную роль в экранизации цикла романов Патриции Хайсмит о Томасе Рипли.

Сериал Showtime будет называться "Рипли", первый сезон будет состоять из восьми эпизодов.

Сценаристом и режиссером выступит оскароносный Стивен Зеллиан ("Список Шиндлера").

Согласно сюжету, Томас Рипли — едва сводящий концы с концами молодой жулик из Нью-Йорка 60-х. Один богач нанимает главного героя, чтобы тот отправился в Италию и попытался убедить его сына вернуться домой. Томас берется за эту работу и ему приходится столкнуться с обманом, мошенничеством и убийством.

О дате выхода нового проекта не сообщается.

Напомним, книжный цикл о Томе Рипли включает пять романов, первый из которых вышел в 1955, а последний – в 1991 году. Книги неоднократно экранизировались, Тома Рипли в разных адаптациях играли Ален Делон, Деннис Хоппер, Мэтт Деймон, Джон Малкович и Барри Пеппер.