Скачать
Четверг, 26.09.2019
Правительство не прекращает работу с МВФ по новой программе развития
Правительство не прекращает работу с МВФ по новой программе развития
Януковича с паспортом пригласили в Киевский апелляционный суд
Януковича с паспортом пригласили в Киевский апелляционный суд
Шахтер примет Ворсклу, битва Динамо и Днепра-1: все, что нужно знать о 9-м туре УПЛ
Чемпионат УПЛ: анонс и где смотреть матчи 9-го тура
Российская акция: в какой скандал попал Олег Винник (Видео)
Российская акция: в какой скандал попал Олег Винник (Видео)

Эндрю Скотт присоединился к касту сериала по мотивам книг Патриции Хайсмит

Эндрю Скотт присоединился к касту сериала по мотивам книг Патриции Хайсмит
16:26 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Звезда сериала "Дрянь" Эндрю Скотт сыграет главную роль в экранизации цикла романов Патриции Хайсмит о Томасе Рипли.

Сериал Showtime будет называться "Рипли", первый сезон будет состоять из восьми эпизодов.

Сценаристом и режиссером выступит оскароносный Стивен Зеллиан ("Список Шиндлера").

Согласно сюжету, Томас Рипли — едва сводящий концы с концами молодой жулик из Нью-Йорка 60-х. Один богач нанимает главного героя, чтобы тот отправился в Италию и попытался убедить его сына вернуться домой. Томас берется за эту работу и ему приходится столкнуться с обманом, мошенничеством и убийством.

О дате выхода нового проекта не сообщается.

"Бесстыдники": в сети появился трейлер 10 сезона сериала (Видео)

Напомним, книжный цикл о Томе Рипли включает пять романов, первый из которых вышел в 1955, а последний – в 1991 году. Книги неоднократно экранизировались, Тома Рипли в разных адаптациях играли Ален Делон, Деннис Хоппер, Мэтт Деймон, Джон Малкович и Барри Пеппер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Фильм, Сериал, Экранизация, Showtime, Эндрю Скотт, Рипли.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Можем гордиться за Первую леди: элегантная Елена Зеленская в США
03 На международном конкурсе красоты в Индии победила украинка Анастасия Погосова
04 Динамо вымучило победу над Мариуполем (Видео)
05 Приметы и обряды на 26 сентября - День Корнилия
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ушел из жизни наследник Де Голля экс-президент Франции Жак Ширак
Ушел из жизни экс-президент Франции Жак Ширак
Нардеп запросил у Богдана стенограмму разговора Трампа и Зеленского
Нардеп запросил стенограмму разговора Трампа и Зеленского
От зама Авакова до зама Клименко: у главы Нацполиции появился помощник
У главы Нацполиции появился заместитель
Концерт Эроса Рамазотти в Киеве отменен: причина
Концерт Эроса Рамазотти в Киеве отменен: причина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь