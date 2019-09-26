"Может, да, может, нет": превзойдет ли "Аватар 2" первую часть

Новости культуры:"Аватар" Джеймса Кэмерона почти десять лет возглавлял топ самых кассовых фильмов всех времен.

Лишь финалу "Мстителей" этим летом удалось сместить приключенческое фэнтези с первого места. В преддверии выхода "Аватара 2" весь мир волнует только один вопрос ― сможет ли сиквел превзойти оригинал? И если да, то каким образом. Своими мыслями по этому поводу поделился сам режиссер масштабного проекта.

Смогут ли "Аватар 2" и "Аватар 3" побороться за успех в современном мире? Кто знает. Мы стараемся. Может, да, может, нет, но главное, что всё еще возможно, ― заявил Кэмерон.

Он признался, что переживал из-за гигантских стрим-сервисов, заполонивших нашу жизнь. Казалось бы, кому теперь интересно ходить в кино, если любой контент доступен каждому и не нужно даже выходить из дома.

Но все сомнения режиссера улетучились после выхода в прокат супергеройского экшна Marvel "Мстители: Финал". Если фильмы собирают такую внушительную кассу по всему миру, значит, кинотеатры еще рано списывать со счетов. Джеймс Кэмерон готов вновь отвоевывать лидерство среди самых успешных блокбастеров.

Правда, ждать премьеру "Аватара 2" зрителям предстоит еще долго, дату релиза постоянно отодвигали и наконец остановились на 16 декабря 2021 года. Действие ленты развернется практически полностью под водой, ради этих сцен актерам пришлось научиться надолго задерживать дыхание. Так, Кейт Уинслетт установила собственный рекорд и смогла не дышать под водой почти семь минут.