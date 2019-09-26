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"Может, да, может, нет": превзойдет ли "Аватар 2" первую часть

"Может, да, может, нет": превзойдет ли "Аватар 2" первую часть
23:05 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter

Новости культуры:"Аватар" Джеймса Кэмерона почти десять лет возглавлял топ самых кассовых фильмов всех времен.

Лишь финалу "Мстителей" этим летом удалось сместить приключенческое фэнтези с первого места. В преддверии выхода "Аватара 2" весь мир волнует только один вопрос ― сможет ли сиквел превзойти оригинал? И если да, то каким образом. Своими мыслями по этому поводу поделился сам режиссер масштабного проекта.

Смогут ли "Аватар 2" и "Аватар 3" побороться за успех в современном мире? Кто знает. Мы стараемся. Может, да, может, нет, но главное, что всё еще возможно, ― заявил Кэмерон.

Он признался, что переживал из-за гигантских стрим-сервисов, заполонивших нашу жизнь. Казалось бы, кому теперь интересно ходить в кино, если любой контент доступен каждому и не нужно даже выходить из дома.

Но все сомнения режиссера улетучились после выхода в прокат супергеройского экшна Marvel "Мстители: Финал". Если фильмы собирают такую внушительную кассу по всему миру, значит, кинотеатры еще рано списывать со счетов. Джеймс Кэмерон готов вновь отвоевывать лидерство среди самых успешных блокбастеров.

Джеймс Кэмерон поздравил "Мстителей" с победой над "Аватаром"

Правда, ждать премьеру "Аватара 2" зрителям предстоит еще долго, дату релиза постоянно отодвигали и наконец остановились на 16 декабря 2021 года. Действие ленты развернется практически полностью под водой, ради этих сцен актерам пришлось научиться надолго задерживать дыхание. Так, Кейт Уинслетт установила собственный рекорд и смогла не дышать под водой почти семь минут.

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Кино, Фильм, Аватар, Аватар 2.
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