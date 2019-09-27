Что же будет дальше?: в сети появился трейлер шестого сезона "Флэша" (Видео)

Новости культуры:Канал CW выпустил трейлер шестого сезона супергеройского сериала "Флэш".

В ролике главный герой, его друзья и семья готовятся противостоять "Кризису на Бесконечных землях", катастрофе, способной уничтожить вселенную.

В конце прошлого сезона стало известно, что герою придется умереть, чтобы всех спасти.

Новый сезон "Флэша" стартует 8 октября этого года. Сериал является самым продолжительным шоу DC на CW.

Добавим, что исполнительный продюсер другого супергеройского сериала "Стрела" Марк Гуггенхайм написал в Twitter, что началось производство кроссовера "Кризис на Бесконечных Землях". В кроссовере встретятся герои сериалов "Флэш", "Стрела", "Супергерл", "Бэтвумен" и "Легенды завтрашнего дня", а также некогда причастные к другим проектам DC актеры. Сериал выйдет на CW 9 декабря 2019 года.