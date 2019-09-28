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Человек-паук останется в киновселенной Marvel (Видео)

Человек-паук останется в киновселенной Marvel (Видео)
09:11 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:За долгие годы Человек-паук стал настоящим любимцем публики, чья история захватывает зрителей, сколько бы лет им ни было.

Поклонники франшизы о Человеке-пауке, которые несколько недель мучились, не зная, какая судьба ждет любимого героя, могут вздохнуть свободно. Питер Паркер вернется в киновселенную Marvel. После того, как на протяжении нескольких недель судьба Человека-паука оставалась в подвешенном состоянии, Sony и Disney наконец удалось прийти к соглашению, и четвертый сольный фильм с участием Тома Холланда выйдет на экраны 16 июля 2021 года.

Напомним, ранее между компаниями возникли разногласия, поскольку Disney хотела получать больше отчислений с кассовых сборов. На каких условиях была заключена новая сделка, позволяющая Человеку-пауку вернуться к друзьям-супергероям, пока не разглашается. Президент Marvel Studios Кевин Файги заявил:

Я счастлив, что путешествие Паучка в киновселенной Marvel продолжится. Мы все очень рады, что продолжим над этим работать. 

 
 
 
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Публикация от Tom Holland (@tomholland2013)

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Не будем также забывать, что это единственный герой, обладающий способностью путешествовать сквозь кинематографические миры.

А поскольку Sony продолжает разрабатывать собственную вселенную Человека-паука, нельзя даже предположить, какие сюрпризы могут ждать впереди.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Marvel, Marvel Studios, Человек-паук, Трейлер, Питер Паркер, Кевин Файги.
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