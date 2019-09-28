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Кристина Агилера записала главный саундтрек к американскому мультфильму "Семейка Аддамс" (Видео)

Кристина Агилера записала главный саундтрек к американскому мультфильму "Семейка Аддамс" (Видео)
19:23 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:В украинский прокат мультфильм выйдет 24 октября 2019 года.

Кристина Агилера опубликовала лирик-видео на песню "Haunted Heart", вошедшую в саундтрек новой анимационной комедии "Семейка Аддамс". В ролике можно увидеть кадры из мультфильма, который выйдет в прокат 24 октября.

Отметим, что над саундтреком анимации поработали многие звезды - Snoop Dogg, Migos и Karol G. В середине сентября вышла песня My Family.

Напомним, режиссерами мультфильма выступили Грег Тирнан ("Полный расколбас") и Конрад Вернон ("Шрек 2"). В центре сюжета - знаменитое семейство Аддамс, которое отличается от других своей склонностью к темным силам и мрачному досугу.

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Мультфильм в первую очередь будет основан на комиксах, а не предыдущих экранизациях. Уже доступен дублированный трейлер "Семейки Аддамс".

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Все по теме:

Кино, Кристина Агилера, Видео, Мультфильм, Саундтрек, Семейка Аддамс, Haunted Heart.
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