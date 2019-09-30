Габриэль Юнион нарядила свою дочь в чирлидершу из "Добейся успеха" (Фото)

Новости культуры:Похоже, что у "Кловерс" в будущем может появиться новый капитан.

Еще одна актриса из фильма "Добейся успеха" напомнила о нем поклонникам. Недавно Габриэль Юнион, капитан "Кловерс", примерила наряд чирлидерши на свою дочку Каавию, которой скоро исполнится год.

Габриэль устроила примерку во время поездки в родной город Омаха. Актриса поделилась с подписчиками в Instagram серией фотографий, на которой ее маленькая дочка стоит почти в той же чирлидерской форме, как и у ее мамы в фильме.

Сама Габриэль на всех снимках находится рядом с Каавией и буквально расплывается в улыбке. Можно заметить, что во время этой небольшой фотосессии малышка явно хлопала в ладоши.

Поклонники писали актрисе исключительно восхищенные комментарии. "Боже, это сиквел!" - пошутил один из подписчиков Габриэль. Все были в восторге от ее дочки, которая чудесно выглядела в этом костюме чирлидерши. Стоит отметить, что эти фотографии появились не только в аккаунте мамы. Габриэль опубликовала их и в аккаунте Каавии с комментарием: Конечно, я добилась его.

Слухи о перезагрузке "Добейся успеха" начали появляться еще в начале года. Тогда инсайдеры сообщали, что Кирстен Данст готова вернуться туда только за большой гонорар. Для роли ей придется сильно похудеть, а она очень не любит спортзалы. Но недавно Кирстен Данст в одном из интервью призналась, что с радостью согласилась бы сняться в сиквеле "Добейся успеха", если будет такая возможность.