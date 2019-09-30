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Понедельник, 30.09.2019
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Габриэль Юнион нарядила свою дочь в чирлидершу из "Добейся успеха" (Фото)

Габриэль Юнион нарядила свою дочь в чирлидершу из "Добейся успеха" (Фото)
11:25 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Похоже, что у "Кловерс" в будущем может появиться новый капитан.

Еще одна актриса из фильма "Добейся успеха" напомнила о нем поклонникам. Недавно Габриэль Юнион, капитан "Кловерс", примерила наряд чирлидерши на свою дочку Каавию, которой скоро исполнится год.

Габриэль устроила примерку во время поездки в родной город Омаха. Актриса поделилась с подписчиками в Instagram серией фотографий, на которой ее маленькая дочка стоит почти в той же чирлидерской форме, как и у ее мамы в фильме.

Сама Габриэль на всех снимках находится рядом с Каавией и буквально расплывается в улыбке. Можно заметить, что во время этой небольшой фотосессии малышка явно хлопала в ладоши. 

 
 
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Bring it!!!!! Thank you @runzarestaurants for @kaaviajames Runza Clovers outfit to kick off her very 1st visit to #Nebraska

Публикация от Gabrielle Union-Wade (@gabunion)

Поклонники писали актрисе исключительно восхищенные комментарии. "Боже, это сиквел!" - пошутил один из подписчиков Габриэль. Все были в восторге от ее дочки, которая чудесно выглядела в этом костюме чирлидерши. Стоит отметить, что эти фотографии появились не только в аккаунте мамы. Габриэль опубликовала их и в аккаунте Каавии с комментарием: Конечно, я добилась его. 

 
 
 
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Of course I brought it. #Clover4Life #BringItOn #NebraskaGirl

Публикация от Kaavia James Union Wade (@kaaviajames)

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Слухи о перезагрузке "Добейся успеха" начали появляться еще в начале года. Тогда инсайдеры сообщали, что Кирстен Данст готова вернуться туда только за большой гонорар. Для роли ей придется сильно похудеть, а она очень не любит спортзалы. Но недавно Кирстен Данст в одном из интервью призналась, что с радостью согласилась бы сняться в сиквеле "Добейся успеха", если будет такая возможность.

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Кино, Фильм, Актриса, Трейлер, Добейся успеха, Габриэль Юнион, Кловерс.
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