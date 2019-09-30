В Сети появился трейлер сериала "Война миров" по роману Герберта Уэллса (Видео)

Вышел трейлер нового сериала "Война миров" по одноименному роману Герберта Уэллса. Видео получилось на YouTube-канале BBC. "Это история вторжения пришельцев. Напряженная и захватывающая драма рассказывает о борьбе за выживание молодой пары", - говорится в сообщении. Сериал "Война миров" - это адаптация классического научно-фантастического произведения Уэллса. Сериал создан компанией Mammoth Screen для BBC One. Режиссер - Крэйг Вивейрос.