Скачать
Понедельник, 30.09.2019

В Сети появился трейлер сериала "Война миров" по роману Герберта Уэллса (Видео)

Вышел трейлер нового сериала "Война миров" по одноименному роману Герберта Уэллса. Видео получилось на YouTube-канале BBC. "Это история вторжения пришельцев. Напряженная и захватывающая драма рассказывает о борьбе за выживание молодой пары", - говорится в сообщении. Сериал "Война миров" - это адаптация классического научно-фантастического произведения Уэллса. Сериал создан компанией Mammoth Screen для BBC One. Режиссер - Крэйг Вивейрос.
Укринформ
Фото: pinterest.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Фильмы, Кино, Сериал, Трейлер, Война миров, Герберт Уэллс.
16:37 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь