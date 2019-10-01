Драма "1917" с Бенедиктом Камбербэтчем была снята одним кадром (Видео)

Новости культуры:Мировая премьера фильма запланирована на 10 января 2020 года.

Военная драма "1917" от режиссера двух последних фильмов бондианы Сэма Мендеса, была снята одним непрерывным дублем, пишет Vanity Fair.

По словам режиссера, этот выбор был продиктован эмоциями и должен сильнее передать зрителям весь ужас этой устрашающей истории войны. Кроме того, весь фильм снят в реально построенных декорациях на природе, что добавило съемочной команде лишних проблем с погодой.

"Мне хотелось пройти каждый шаг с этими мужчинами, разделить каждый вдох. Все должно вовлекать и погружать. То, о чем их просили - практически невозможно сделать, и фильм снят таким образом, чтобы и вы тоже это почувствовали", - отметил Мендес.

В центре сюжета - два молодых британских солдата, которым поручена, казалось бы, невыполнимая миссия. Новобранцам предстоит пересечь вражескую границу и доставить сообщение, способное спасти сотни британских жизней. На протяжении 1 часа и 50 минут в реальном времени зрители будут буквально проживать все то, что вынуждены переносить герои.

Подготовка к съемкам велась около девяти месяцев вместе с оскароносным оператором Роджером Дикинсом - нужно было убедиться, что все сцены стыкуются друг с другом, даже во время смены локации или продолжения съемок на следующий день.

Отметим, что такой подход уже использовался ранее: впервые его применил Альфред Хичкок в 1948 году в фильме "Веревка", а позже идея была применена в "Тихом доме" и "Бердмэне". Но в этих фильмах действия происходили в помещении, в то время, как "1917" обещает стать полномасштабным приключением.

Для "1917" авторам пришлось составить сразу два сценария. Один из них - обычный киносценарий с репликами, описаниями и указаниями, а второй - со схемами и картами, вплоть до мелочей показывающий, как должна двигаться камера, актеры и члены съемочной группы.

Напомним, главные роли в картине исполняют Джордж МакКей ("Капитан Фантастик") и Дин-Чарлз Чапман ("Игра престолов"). К актерскому составу также присоединились Бенедикт Камбербэтч, Марк Стронг, Эндрю Скотт, Ричард Мэдден и Колин Ферт.

Universal Pictures выпустит фильм внутри страны 25 декабря 2019 года, а мировая премьера запланирована на 10 января 2020 года.