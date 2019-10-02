Часть триллера "Холодная кровь" с Жаном Рено снималась в Карпатах: официальный трейлер (Видео)

Новости культуры:Звезда фильма "Леон" вновь сыграл киллера, который на этот раз поселился в горах.

В сети опубликовали первый трейлер фильма "Холодная кровь" с французским актером Жаном Рено. Часть этого проекта снимали в украинских Карпатах, в национальном парке "Синевир" при поддержке Госкино.

В целом же фильм снимался в трех странах - США, Канаде и Украине. Его сюжет расскажет о серийном убийце, который решил отойти от дел и поселиться в домике на берегу живописного озера в горах. Но однажды рядом с его хижиной разбивается снегоход. Киллеру, для которого убить человека было обычным делом, впервые возьмется за спасение жизни девушки.

"Сюжет фильма зацепил меня атмосферой отрешенности. Озеро, лес вокруг - и снова одиночество. Мне нравятся персонажи такого типа. Этот парень - наемный убийца Генри - такой же одинокий, каким был и Леон. Поэтому меня привлекло прежде всего одиночество этого персонажа перед своей судьбой", - рассказывал звезда фильма "Леон" в ходе работы над фильмом.

На больших экранах фильм "Холодная кровь" ожидается уже 17 октября. Помимо Жана Рено в картине также снялись Сара Линд, Девид Гяси, Игорь Цишкевич, Джо Андерсон.

"Я был невероятно поражен, побывав в Карпатах: они чрезвычайно красивы! - также признавался Рено. - Да, во время съемок было очень холодно, но каждое утро мы наблюдали магический лес. Природа Карпат - просто прекрасна! Все украинцы, с кем мы общались во время съемок, очень тепло к нам относились, и я действительно чувствовал себя счастливым".