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Часть триллера "Холодная кровь" с Жаном Рено снималась в Карпатах: официальный трейлер (Видео)

Часть триллера "Холодная кровь" с Жаном Рено снималась в Карпатах: официальный трейлер (Видео)
09:30 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Звезда фильма "Леон" вновь сыграл киллера, который на этот раз поселился в горах.

В сети опубликовали первый трейлер фильма "Холодная кровь" с французским актером Жаном Рено. Часть этого проекта снимали в украинских Карпатах, в национальном парке "Синевир" при поддержке Госкино.

В целом же фильм снимался в трех странах - США, Канаде и Украине. Его сюжет расскажет о серийном убийце, который решил отойти от дел и поселиться в домике на берегу живописного озера в горах. Но однажды рядом с его хижиной разбивается снегоход. Киллеру, для которого убить человека было обычным делом, впервые возьмется за спасение жизни девушки.

"Сюжет фильма зацепил меня атмосферой отрешенности. Озеро, лес вокруг - и снова одиночество. Мне нравятся персонажи такого типа. Этот парень - наемный убийца Генри - такой же одинокий, каким был и Леон. Поэтому меня привлекло прежде всего одиночество этого персонажа перед своей судьбой", - рассказывал звезда фильма "Леон" в ходе работы над фильмом.

На больших экранах фильм "Холодная кровь" ожидается уже 17 октября. Помимо Жана Рено в картине также снялись Сара Линд, Девид Гяси, Игорь Цишкевич, Джо Андерсон.

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"Я был невероятно поражен, побывав в Карпатах: они чрезвычайно красивы! - также признавался Рено. - Да, во время съемок было очень холодно, но каждое утро мы наблюдали магический лес. Природа Карпат - просто прекрасна! Все украинцы, с кем мы общались во время съемок, очень тепло к нам относились, и я действительно чувствовал себя счастливым".

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Все по теме:

Украина, Фильм, Карпаты, Съемки, Актер, Трейлер, Жан Рено, Холодная кровь, The Last Step.
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