"Хищные птицы": первый трейлер фильма с Марго Робби (Видео)

Новости культуры:Кинокомпания Warner Bros. представила дебютный трейлер фильма "Хищные птицы" по комиксам DC.

Главную роль в фильме играет Марго Робби, придумавшая также концепцию картины.

"Хищные птицы" расскажут о команде девушек с суперспособностями, среди которых Харли Квинн, Охотница, Черная Канарейка, Кассандра Кейн и Рене Монтойя.

Также известно, что команда супергероинь будет противостоять суперзлодею по имени Черная маска. Студия Warner Bros. уже подобрала актрис на главные роли.

Сценаристом "Хищных птиц" стала Кристина Ходсон, которая известна своей работой над "Бамблби". Режиссерское кресло заняла Кэти Ян, на счету которой артхаусная драма "Мертвые свиньи".

Ранее были опубликованы новые постеры ленты. Выход картины в мировой прокат ожидается 7 февраля 2020 года.