Топ 10 сериалов захватывающие зрительское внимание (Видео)

Новости культуры:Сериалы, которые цепляют с первой же сцены.

Еще несколько лет назад в распоряжении создателей сериалов была пилотная серия, чтобы вызвать у зрителя интерес и убедить его смотреть дальше. Однако с приходом стримингового гиганта Netflix и скачком популярности телесериалов не каждое шоу теперь имеет время для медленной и вдумчивой "раскачки" и экспозиции. На захват зрительского внимания у создателей есть всего несколько минут, а то и вовсе одна сцена перед вступительными титрами. Каждый проект справляется с этой задачей по-своему, но есть те, кто сделал это лучше остальных.

Миллиарды

На полу комнаты лежит связанный мужчина. Его рот заткнут, полы рубашки распахнуты, дыхание загнанное. Не успеваем мы подумать, что этот человек похищен, как в его грудь упирается сапог с острым каблуком, а женский голос интересуется, стоит ли его наказать. Она, кем бы ни являлась эта женщина, тушит об него окурок, интригуя зрителя личностями незнакомцев и причиной, по которой они оказались в данной ситуации.

В итоге серия раскрывает, что связанный мужчина - прокурор, занимающийся делом о финансовых махинациях. Но гораздо интереснее становится, когда зрителю открывают лицо незнакомки, которая его пытала.

Карточный домик

"Есть два вида боли. Боль, которая делает нас сильнее, и бесполезная боль, причиняющая страдания. Я не люблю бесполезную боль".

Эти слова произносит главный герой сериала, после того как совершает убийство в первой же сцене первой серии. Как это происходит? Мужчина средних лет в офисном костюме (очевидно, он лишь недавно вернулся с работы) слышит визг тормозов и скулеж соседской собаки. Он выбегает из дома, видит на дороге умирающего пса и, не дожидаясь его хозяев, сворачивает ему шею. Таким образом, первая же сцена наталкивает на вопросы о том, кто этот человек, и всегда ли он выбирает такие быстрые, действенные и радикальные методы?

Ходячие мертвецы

На пустынной дороге рядом с местом автокатастрофы останавливается шериф. Он выходит из машины и двигается к заправке вдоль обломков, через разбросанные вещи, мимо мертвых человеческих тел. Ему нужно заправиться, но бензин закончился. В досаде шериф разворачивается и натыкается взглядом на маленького ребенка. Белокурая девочка стоит в отдалении и сжимает в руках плюшевого мишку. Когда она поворачивается на голос шерифа, тот видит ее окровавленный рот и понимает, что перед ним зомби. Мужчина медлит, но в конечном итоге выхватывает пистолет и стреляет девочке в голову.

Таким жестоким образом сериал представляет нам историю, в которой даже невинный ребенок может стать причиной чей-то смерти.

Игра престолов

Тяжелые ворота поднимаются вверх под металлический лязг, открывая взгляду трех всадников, одетых в черное. На окраине заснеженного леса они разделяются. Один из всадников находит прикованную к дереву мертвую девочку и расчлененные тела, сложенные кем-то или чем-то в загадочный символ. Он бежит сообщить об этом другим и убраться подальше, но его спутники хотят убедиться в правдивости его слов. На месте происшествия они сперва не находят ничего, но вскоре сталкиваются лицом к лицу с мертвецами с пронзительными голубыми глазами. Их единственное желание - разорвать людей в клочья.

Первая сцена ныне самого популярного сериала обещала зрителю жестокую, фантастическую, интригующую и леденящую душу историю. Обещания полностью оправдались.

Остаться в живых

Мужчина в деловом костюме лежит на земле, посреди буйной зелени. Он распахивает глаза и видит над собой ветви бамбука и яркое голубое небо. Мужчина пытается понять, где находится, почему он ранен, что произошло. Он бежит сквозь тихий бамбуковый лес, пока не оказывается на пляже, на котором слышно крики людей, зовущих на помощь. Чем ближе мужчина приближается, тем страшнее картина открывается перед ним. Среди раненых людей, искореженных вещей и горящих обломков разбитого самолета он вспоминает, что сам является одним из пассажиров, потерпевших крушение.

Именно такой была открывающая сцена одного из самых популярных и интригующих сериалов двухтысячных годов.

Безумцы

В переполненном баре, где все посетители сбились в веселые компании, за столиком в одиночестве сидит представительный мужчина. Он в задумчивости исписывает салфетку, пока темнокожий официант не дает ему прикурить. Мужчина интересуется у него, почему тот курит сигареты определенной марки, и как уговорить его попробовать другие. После этого разговора мы узнаем, что этот человек работает в рекламном агентстве и пытается придумать слоган для сигарет Lucky Strike. Это настоящее испытание, ведь перекричать заявления докторов о вреде курения очень сложно. В итоге мужчина ухватывается за случайно оброненную фразу официанта, и зрителю дают понять, что она еще сыграет свою роль в дальнейшем.

Именно так нас знакомят с историей, в которой рекламщики пятидесятых самыми безумными способами будут менять мир ради того, чтобы продать людям товары и услуги.

Скандал

Молодая девушка прибегает в бар и сообщает мужчине, который ее дожидается, что отменяет их свидание вслепую. Незнакомец совершенно не смущается и сообщает ей, что на самом деле ее позвали для собеседования. Девушка собирается отказаться, но мужчина предлагает ей узнать, кто именно зовет ее на работу. Стоит ей услышать имя - Оливия Поуп, - как она потрясенно замирает и слушает речь незнакомца до конца. Ей предлагают не просто сидеть в офисе, а менять жизни, сражаться с драконами и быть настоящим гладиатором в костюме. Девушка, недолго думая, соглашается.

Зрителю остается лишь смотреть сериал дальше, чтобы узнать, кто такая Оливия Поуп и чем она занимается.

Во все тяжкие

По пустынной дороге несется трейлер, внутри него лежат бессознательные тела, а за рулем сидит мужчина в маске. Он не справляется с управлением, кемпер заносит и вылетает в кювет. Когда водитель выбирается наружу, то предстает перед зрителем в одних трусах и с пистолетом. Вдали слышатся сирены, он записывает на камеру прощальное послание для своей семьи, а затем выходит на дорогу, преграждая полицейским путь.

Вступительная сцена знакомит зрителя с Уолтером Уайтом, не называя его имени, но демонстрируя, как далеко он готов зайти и, заодно, намекая, как далеко в итоге зайдет.

Студия 30

С самого начала сериал знакомит нас с главной героиней - Лиз Лемон. Она стоит в очереди за хот-догами, когда другой покупатель нагло пролезает вперед нее. Он не обращает внимания на ее возмущение и не собирается отступать. Тогда Лиз скупает все хот-доги. Она раздает их тем, кто стоял с ней в очереди, угощает прохожих, приносит на работу для подчиненных и коллег. И всё это только ради того, чтобы оставить наглеца ни с чем.

Начать длинное повествование с небольшой истории, где злодей получает по заслугам, - чем не прекрасный способ завоевать симпатии зрителей с первых минут?

Как я встретил вашу маму

Мы видим двух подростков: девушку и юношу. За кадром отец говорит сидящим на диване детям, что собирается рассказать им потрясающую историю. Историю о том, как он познакомился с их мамой. Нет, это не наказание, и да, это займет время. Много времени.

В первые минуты повествования ни дети, ни зрители еще не знают, что Тед Мосби успеет рассказать не только о знакомстве с их мамой, но также о Лили Лапушке и Маршсладеньком, о знаменитой канадке Робин, о вечеринке у Барни, загадочном ананасе и многом-многом другом.