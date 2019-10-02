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Бюджет сериала Marvel будет таким же, как и у фильмов: подробности

Бюджет сериала Marvel будет таким же, как и у фильмов: подробности
20:08 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости культуры:Оказалось, что сериалы, созданием которых руководит глава Marvel Studios Кевин Файги, не будут связаны с проектами Marvel Television. И все дело в бюджетах.

По заявлению инсайдера: "Шоу Файги выходят далеко за рамки возможностей Marvel TV, поскольку у него есть доступ ко всем персонажам киновселенной Marvel, не говоря уже о больших бюджетах". Ожидается, что все сериалы, которые продюсирует Marvel Studios, будут состоять из 6-8 эпизодов, а бюджет каждого составит от 100 до 150 миллионов долларов. Для сравнения можно привести фильм "Человек-муравей" с бюджетом в 130 миллионов.

Сообщается, что Кевин Файги уже провел с коллегами встречу, чтобы обсудить, как привести будущие проекты в соответствие с высокими стандартами, заданными полнометражными работами Marvel, оставаясь при этом в рамках сериальных бюджетов.

Совершенно точно можно сказать, что стоимость новых сериалов будет несравнима с бюджетами прошлых шоу Marvel. Например, на съемки всех эпизодов первых сезонов "Сорвиголовы", "Джессики Джонс", "Люка Кейджа" и "Железного кулака" студия потратила 200 миллионов долларов. С учетом того, что каждый сериал состоит из 13 эпизодов, получается, что производство одной серии обходилось примерно в 4 миллиона долларов.

Напомним, эти сериалы запускались на Netflix под контролем главы Marvel Television Джефа Лоуба. Однако после того как Disney объявил о создании собственного стримингового сервиса, все шесть сериалов Marvel, представленных на Netflix, были отменены. В результате у Marvel TV осталось два действующих проекта – "Беглецы", который транслируется Hulu, и "Плащ и кинжал" на Freeform.

Кевин Файги занимается подготовкой сразу семи сериалов для Disney+, первый из которых – "Сокол и Зимний солдат" – ожидается в конце 2020 года.

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Кино, Фильм, Дисней, Marvel, Marvel Studios, Новинки, Кевин Файги.
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