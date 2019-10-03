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Кристен Стюарт имеет шансы попасть в число номинантов на "Оскар"

Кристен Стюарт имеет шансы попасть в число номинантов на "Оскар"
12:21 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:Благодаря фильму "Назло врагам", у Кристен Стюарт есть все шансы побороться за "Золотой глобус".

Фильм выйдет в прокат 13 декабря этого года - релиз в это время позволит картине принять участие в очередных конкурсах обеих американских кинонаград. Особое внимание на себя обращает фигура Стюарт. Оценивая "Назло врагам", критики остались впечатлены перевоплощением актрисы в этом фильме, что тоже может быть отмечено в виде персональных номинаций.

92-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 9 февраля 2020 года, при этом в число потенциальных конкурсантов попадают фильмы, вышедшие в прокат с 1 января по 31 декабря. Список номинантов на очередной "Оскар" будет объявлен 13 января 2020 года. Что до "Золотого глобуса", то следующая, 77-я церемония вручения этого приза назначена на 5 января 2020 года, тогда как номинанты станут известны 9 декабря текущего года.

Нуарный триллер "Назло врагам" был тепло встречен публикой на последнем Венецианском кинофестивале. В центре картины - жизнь Джин Сиберг, американской актрисы, которая прежде всего известная своей ролью в революционном фильме Жана-Люка Годара "На последнем дыхании" (1960). Актерский талант Сиберг был открыт Отто Преминджером - у него она сыграла в таких картинах, как "Святая Жанна" (1957) и "Здравствуй, грусть" (1958).

Кристен Стюарт удостоена почетной награды (Фото)

Будучи сторонницей движения в защиту гражданских прав, в конце 1960-х Сиберг стала объектом слежки со стороны ФБР. Кроме того, спецслужбы были заинтересованы романтической связью Сиберг с афроамериканским активистом Хакимом Джамалом. "Назло врагам" посвящен тому, как постоянная слежка и давление постепенно ввергают Сиберг в ужасную паранойю, разрушая ее жизнь и карьеру. Режиссером фильма стал Бенедикт Эндрюс.

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Премия, Фильм, Оскар, Кристен Стюарт, Актриса, Золотой глобус, Главная роль, Назло врагам, Нуарный триллер.
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