В Сети появились первые подробности перезагрузки фильма "Один дома"

Новости культуры:Как сообщается, съемки новой комедии стартуют в феврале 2020 года.

Известно, что студия Disney готова переснять культовый фильм "Один дома". На данный момент компания ведет переговоры с Дэном Мазером, сценаристом комедии "Борат". Возможно, именно он займет режиссерское кресло ремейка "Один дома".

Сценарист комедии "Борат" также известен тем, что является постановщиком пошлой комедии "Дедушка легкого поведения" с участием Роберта Де Ниро. Пока непонятно как весь этот опыт впишется в семейную рождественскую комедию.

Отметим, что компания Disney планирует сделать ремейк для своего потокового сервиса Disney+.

Это будет перевоплощение старой истории для нового поколения зрителей. Главным героем станет девятилетний Макс, который начинает войну с семейной парой, у которой что-то украл. То есть сюжет, как видим, существенно видоизменен.

Напомним, благодаря фильму "Назло врагам", у Кристен Стюарт есть все шансы побороться за "Золотой глобус".