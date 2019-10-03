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В Сети появились первые подробности перезагрузки фильма "Один дома"

В Сети появились первые подробности перезагрузки фильма "Один дома"
14:52 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости культуры:Как сообщается, съемки новой комедии стартуют в феврале 2020 года.

Известно, что студия Disney готова переснять культовый фильм "Один дома". На данный момент компания ведет переговоры с Дэном Мазером, сценаристом комедии "Борат". Возможно, именно он займет режиссерское кресло ремейка "Один дома".

Сценарист комедии "Борат" также известен тем, что является постановщиком пошлой комедии "Дедушка легкого поведения" с участием Роберта Де Ниро. Пока непонятно как весь этот опыт впишется в семейную рождественскую комедию.

Отметим, что компания Disney планирует сделать ремейк для своего потокового сервиса Disney+. 

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Это будет перевоплощение старой истории для нового поколения зрителей. Главным героем станет девятилетний Макс, который начинает войну с семейной парой, у которой что-то украл. То есть сюжет, как видим, существенно видоизменен.

Напомним, благодаря фильму "Назло врагам", у Кристен Стюарт есть все шансы побороться за "Золотой глобус".

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Все по теме:

Фильмы, Кино, Дисней, Один дома, Комедии, Борат, Студия Дисней.
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