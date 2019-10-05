Сериал "Гений" 3 сезон: кто сыграет королеву соула Арету Франклин

Новости культуры:National Geographic выбрал актрису на главную роль в третьем сезоне сериала "Гений".

Третий сезон сериала посвящен легендарной королеве соула Арете Франклин.

Как сообщает Variety, ее сыграет обладательница премий "Тони", "Эмии" и "Грэмми", британская певица Синтия Эриво ("Гарриет").

Обладательница Пулитцеровской премии драматург Сюзан-Лори Паркс будет продюсировать проект, помогать ей станут музыкальный магнат и старинный коллега Франклин Клайв Дэвис и президент звукозаписывающей компании Atlantic Records Крэйг Коллман.

Съемки нового сезона должны начаться в ноябре, а премьера намечена на весну 2020 года.

Третий сезон антологии расскажет как о потрясающей музыкальной карьере и таланте Франклин, так и о ее неоценимом вкладе в мировую музыку и культуру всего мира. Обладательница музыкальной премии "Грэмми" Франклин вышла из церковного хора и всегда была борцом за права человека, многие считают ее величайшей певицей и деятелем искусства за последние 50 лет.

Напомним, первый сезон сериала National Geographic "Гений" вышел в апреле 2017 года и был посвящен ученому Альберту Эйнштейну, а второй, вышедший год спустя, испанскому художнику Пабло Пикассо.