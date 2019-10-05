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Сериал "Гений" 3 сезон: кто сыграет королеву соула Арету Франклин
Сериал "Гений" 3 сезон: кто сыграет королеву соула Арету Франклин

Сериал "Гений" 3 сезон: кто сыграет королеву соула Арету Франклин

Сериал "Гений" 3 сезон: кто сыграет королеву соула Арету Франклин
14:32 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:National Geographic выбрал актрису на главную роль в третьем сезоне сериала "Гений".

Третий сезон сериала посвящен легендарной королеве соула Арете Франклин.

Как сообщает Variety, ее сыграет обладательница премий "Тони", "Эмии" и "Грэмми", британская певица Синтия Эриво ("Гарриет").

Обладательница Пулитцеровской премии драматург Сюзан-Лори Паркс будет продюсировать проект, помогать ей станут музыкальный магнат и старинный коллега Франклин Клайв Дэвис и президент звукозаписывающей компании Atlantic Records Крэйг Коллман.

Съемки нового сезона должны начаться в ноябре, а премьера намечена на весну 2020 года.

Третий сезон антологии расскажет как о потрясающей музыкальной карьере и таланте Франклин, так и о ее неоценимом вкладе в мировую музыку и культуру всего мира. Обладательница музыкальной премии "Грэмми" Франклин вышла из церковного хора и всегда была борцом за права человека, многие считают ее величайшей певицей и деятелем искусства за последние 50 лет.

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Напомним, первый сезон сериала National Geographic "Гений" вышел в апреле 2017 года и был посвящен ученому Альберту Эйнштейну, а второй, вышедший год спустя, испанскому художнику Пабло Пикассо.

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Фильм, Сериал, Актриса, Гений, Арета Франклин, Синтия Эриво.
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