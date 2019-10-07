Главная героиня "Крепостной" снимается в голливудском боевике (Фото)

Екатерина Ковальчук, известная украинскому зрителю ролью главной героини сериала "Крепостная", который идет на телеканале "СТБ", начала съемки в голливудском боевике "Рой".
О радостной новости сообщила сама актриса на своей официальной странице в Instagram.
Съемки предстоящего фильма сейчас проходят в солнечном Лос-Анджелесе.
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Hey, guys! Happy news! I'm coming to Los Angeles in 5 days with my talent visa for work work work Ready to meet you all, talented, who are ready to do big things together! The last time one guy producer wrote me, we met in LA and now we're doing a great project in The U.S. together. So what are YOU waiting for?
Глядя на фотографии, публикуемые Екатериной Ковальчук, и не скажешь, что актриса сочетает работу в фантастических фильмах с костюмированными мелодрамами.
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If you want to make it it can't be just a full time job it had to be a full time obsession. You have to be completely obsesse to the point that people who are not in the business will say : you crazy. If they don't say that you're probably not obsessed enough to make it in the business. #roythemovie ________________________________________ Если вы хотите чего-то добиться в той или иной области, это не может быть просто работа на полный рабочий день, это должна быть навязчивая идея на полный рабочий день. Вы должны быть настолько одержимы своим делом, что люди не занимающиеся этим, скажут : вы сумасшедший! Если они не говорят этого, то вы, вероятно, не достаточно одержимы тем, чем вы занимаетесь, чтобы добиться больших успехов.
Фильм повествует о механике Рое и девушке-роботе, жизнь которых проходит в параллельной реальности. Скорее всего, девушку и сыграет Екатерина Ковальчук.
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The key is how you frame the story. @themovieroy #roythemovie Della 4.8 Meet soon.
"Я получаю то, чего хочу! Я до сих пор не могу поверить, что сделала это. Долгожданная виза талантов в моих руках и я еду сниматься в Америку в проекте моей мечты! Никогда не сдавайтесь, друзья! Вы будете поражены, сколько возможностей у вас есть", - как то рассказала актриса в июне этого года.
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I want it I got it! I still can't believe I did it. It was my goal for three years. And now I finally have my talent work visa and I'm going to LA to make a dream role in a dream project! ✨ You should love the world, never give up and go for your dreams. You'll be shocked how much magic you'll find on your way. __________________________________ Я получаю то, чего хочу! Я до сих пор не могу поверить, что сделала это. Я три года шла к своей цели. Это было не просто. И вот, долгожданная виза талантов в моих руках и я еду сниматься в Америку в проекте моей мечты и играть роль моей мечты! Никогда не сдавайтесь, друзья, любите этот мир и идите к своим целям! Вы будете поражены, сколько возможностей у вас есть. #love
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