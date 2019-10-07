Скачать
Понедельник, 07.10.2019
Утренний дайджест: что происходило в Украине и мире 6 октября
Утренний дайджест: что происходило в Украине и мире 6 октября
СМИ: Джулиани хотел заменить членов правления "Нафтогаза"
СМИ: Джулиани хотел заменить членов правления "Нафтогаза"
"Чикаго, встречай!": Усик отправился на бой со Спонгом
"Чикаго, встречай!": Усик отправился на бой со Спонгом
Приметы и обряды на 7 октября - День Феклы Заревницы
Приметы и обряды на 7 октября - День Феклы Заревницы

Главная героиня "Крепостной" снимается в голливудском боевике (Фото)

Главная героиня "Крепостной" снимается в голливудском боевике (Фото)
10:01 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры:Украинская актриса Екатерина Ковальчук скоро появится в фантастическом боевике.

Екатерина Ковальчук, известная украинскому зрителю ролью главной героини сериала "Крепостная", который идет на телеканале "СТБ", начала съемки в голливудском боевике "Рой".

О радостной новости сообщила сама актриса на своей официальной странице в Instagram.

Съемки предстоящего фильма сейчас проходят в солнечном Лос-Анджелесе.

Глядя на фотографии, публикуемые Екатериной Ковальчук, и не скажешь, что актриса сочетает работу в фантастических фильмах с костюмированными мелодрамами.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

If you want to make it it can't be just a full time job it had to be a full time obsession. You have to be completely obsesse to the point that people who are not in the business will say : you crazy. If they don't say that you're probably not obsessed enough to make it in the business. #roythemovie ________________________________________ Если вы хотите чего-то добиться в той или иной области, это не может быть просто работа на полный рабочий день, это должна быть навязчивая идея на полный рабочий день. Вы должны быть настолько одержимы своим делом, что люди не занимающиеся этим, скажут : вы сумасшедший! Если они не говорят этого, то вы, вероятно, не достаточно одержимы тем, чем вы занимаетесь, чтобы добиться больших успехов.

Публикация от Katerina Kovalchyk (@katerinakovalchyk)

Фильм повествует о механике Рое и девушке-роботе, жизнь которых проходит в параллельной реальности. Скорее всего, девушку и сыграет Екатерина Ковальчук.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

The key is how you frame the story. @themovieroy #roythemovie Della 4.8 Meet soon.

Публикация от Katerina Kovalchyk (@katerinakovalchyk)

"Я получаю то, чего хочу! Я до сих пор не могу поверить, что сделала это. Долгожданная виза талантов в моих руках и я еду сниматься в Америку в проекте моей мечты! Никогда не сдавайтесь, друзья! Вы будете поражены, сколько возможностей у вас есть", - как то рассказала актриса в июне этого года.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

I want it I got it! I still can't believe I did it. It was my goal for three years. And now I finally have my talent work visa and I'm going to LA to make a dream role in a dream project! ✨ You should love the world, never give up and go for your dreams. You'll be shocked how much magic you'll find on your way. __________________________________ Я получаю то, чего хочу! Я до сих пор не могу поверить, что сделала это. Я три года шла к своей цели. Это было не просто. И вот, долгожданная виза талантов в моих руках и я еду сниматься в Америку в проекте моей мечты и играть роль моей мечты! Никогда не сдавайтесь, друзья, любите этот мир и идите к своим целям! Вы будете поражены, сколько возможностей у вас есть. #love

Публикация от Katerina Kovalchyk (@katerinakovalchyk)

"Остров сокровищ": известен режиссер новой экранизации романа Стивенсона

Ранее сообщалось, что фанаты подобрали идеальную кандидатуру на роль Уорлока в "Стражах галактики" - Зака Эфрона.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фото, Крепостная, Крiпостна, Екатерина Ковальчук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Горячие парни: ТОП-15 самых красивых мужчин Аргентины (Фото)
02 Гороскоп на завтра, 7 октября 2019: все знаки Зодиака
03 Не такая уж и полезная: в каких случаях овсянка может навредить здоровью
04 С возрастом люди спят меньше: названы причины
05 Вы не поверите: что хранит у себя дома звезда "Игры престолов" (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В зоне ООС погиб украинский военный
В зоне ООС погиб украинский военный
Принесет ли новая неделя солнце и тепло: прогноз погоды 7 октября
Принесет ли новая неделя солнце и тепло: прогноз погоды
Каким будет курс валют на новую неделю: ситуация в межбанке
Каким будет курс валют на новую неделю: ситуация в межбанке
Главная героиня &quot;Крепостной&quot; снимается в голливудском боевике (Фото)
Главная героиня "Крепостной" снимается в голливудском боевике (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь