Главная героиня "Крепостной" снимается в голливудском боевике (Фото)

Новости культуры:Украинская актриса Екатерина Ковальчук скоро появится в фантастическом боевике.

Екатерина Ковальчук, известная украинскому зрителю ролью главной героини сериала "Крепостная", который идет на телеканале "СТБ", начала съемки в голливудском боевике "Рой".

О радостной новости сообщила сама актриса на своей официальной странице в Instagram.

Съемки предстоящего фильма сейчас проходят в солнечном Лос-Анджелесе.

Глядя на фотографии, публикуемые Екатериной Ковальчук, и не скажешь, что актриса сочетает работу в фантастических фильмах с костюмированными мелодрамами.

Фильм повествует о механике Рое и девушке-роботе, жизнь которых проходит в параллельной реальности. Скорее всего, девушку и сыграет Екатерина Ковальчук.

"Я получаю то, чего хочу! Я до сих пор не могу поверить, что сделала это. Долгожданная виза талантов в моих руках и я еду сниматься в Америку в проекте моей мечты! Никогда не сдавайтесь, друзья! Вы будете поражены, сколько возможностей у вас есть", - как то рассказала актриса в июне этого года.

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