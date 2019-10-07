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"Звездный путь: Пикар": новый трейлер с Патриком Стюартом (Видео)

"Звездный путь: Пикар": новый трейлер с Патриком Стюартом (Видео)
10:49 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:В сети появился новый трейлер сериала "Звездный путь: Пикар" (Star Trek: Picard).

Сериал расскажет о бывшем капитане "Энтерпрайза" Жане-Люке Пикаре в исполнении Патрика Стюарта. Последний раз Патрик Стюарт появлялся в фильме "Звездный путь: Возмездие" (2002).

Помимо Стюарта в "Пикаре" сыграют: Элисон Пилл, Гарри Трэдэвэй, Сантьяго Кабрера и др.

Одним из создателей сериала станет Алекс Курцман ("Мумия", "Иллюзия обмана 2"). Он выступал продюсером двух фильмов франшизы "Стартрек", режиссером которых был Джей Джей Абрамс.

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Премьера сериала, состоящего из 10 эпизодов, запланирована на 24 января 2020 года.

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Все по теме:

Звездный путь, Видео, Трейлер, Стартрек, Патрик Стюарт, Звездный путь: Пикар.
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