Netflix опубликовал первый трейлер второго сезона сериала "Метод Комински" (Видео)

Новости культуры:Премьера нового сезона запланирована на 25 октября.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер второго сезона сериала "Метод Комински", который в начале года выиграл "Золотой глобус" как лучшее комедийное телешоу.

В сериале снимаются Майкл Дуглас, Алан Аркин, Джейн Сеймур, Пол Райзер и др.

Во втором сезоне стареющий актер Сэнди Комински (Дуглас) познакомится с бойфрендом своей дочери (Райзер), который окажется почти его ровесником. В то же время его агент Норман Ньюлендер (Аркин) встретит свою юношескую любовь (Сеймур) и они попытаются начать все с начала спустя почти полвека.

Создатель проекта - Чак Лорри, известный по работе над сериалом "Теория Большого взрыва"

Премьера нового сезона "Метода Комински" запланирована на 25 октября.