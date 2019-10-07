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Netflix опубликовал первый трейлер второго сезона сериала "Метод Комински" (Видео)

Netflix опубликовал первый трейлер второго сезона сериала "Метод Комински" (Видео)
22:33 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Премьера нового сезона запланирована на 25 октября.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер второго сезона сериала "Метод Комински", который в начале года выиграл "Золотой глобус" как лучшее комедийное телешоу.

В сериале снимаются Майкл Дуглас, Алан Аркин, Джейн Сеймур, Пол Райзер и др.

Во втором сезоне стареющий актер Сэнди Комински (Дуглас) познакомится с бойфрендом своей дочери (Райзер), который окажется почти его ровесником. В то же время его агент Норман Ньюлендер (Аркин) встретит свою юношескую любовь (Сеймур) и они попытаются начать все с начала спустя почти полвека.

Создатель проекта - Чак Лорри, известный по работе над сериалом "Теория Большого взрыва" 

Премьера нового сезона "Метода Комински" запланирована на 25 октября.

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Кино, Netflix, Метод Комински, The Kominsky Method.
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