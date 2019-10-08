Звезда "Игры престолов" Михиль Хаусман снимется в триллере HBO

Новости культуры:Проект выйдет на новом стриминговом сервисе HBO Max, запуск которого ожидается весной 2020 года.

Звезда "Игры престолов" Михиль Хаусман, сыгравший в сериале Даарио Нахариса, снимется в новом психологическом триллере HBO "Бортпроводница" (The Flight Attendant).

Как сообщает Metro, сериал основан на одноименном романе-бестселлере Криса Бохджаляна и рассказывает о стюардессе по имени Кэсси, которая просыпается с трупом в номере незнакомого отеля.

Главную роль в проекте исполнит звезда "Теории большого взрыва" Кейли Куоко. Хаусман сыграет обаятельного и состоятельного бизнесмена Алекса. Также в картине снимется Соноя Мидзуно ("Ла-Ла Ленд").

Проект выйдет на новом стриминговом сервисе HBO Max, запуск которого ожидается весной 2020 года.