Словил ответочку: Роберт Дауни-младший высказался насчет критики Мартина Скорсезе о Marvel

Новости культуры:Голливудский режиссер высказался о фильмах Marvel как о "ненастоящем кино".

Недавно американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Мартин Скорсезе раскритиковал кинокартины производства Marvel, назвав их "парками развлечений": "Это не кино людей, пытающихся передать эмоциональный, психологический опыт другому человеку".

После этого на защиту своих детищ стали такие известные режиссеры как Джосс Уидон и Джеймс Ганн.

Джесс Уидон, который занимался режиссированием и написанием сценария для успешных фильмов "Мстители", а также "Мстители: Эра Альтрона", сказал, что в принципе понимает сторону Скорсезе, но все же отметил работу своего коллеги, Джеймса Ганна, который, по мнению Иудина, вложил всего себя в создание "Стражей галактики".

Сам Джеймс Ганн признался, что несмотря на точку зрения Скорсезе, все равно восхищается его работами, и особенно с нетерпением ждет выхода картины голливудского режиссера "Ирландец", главные роли в котором исполняют Роберт Де Ниро и Аль Пачино.

Теперь на защиту фильмов Marvel стал исполнитель роли "Железного человека" Роберт Дауни-младший: "Скажу честно, я не ожидал, что кинематографическая вселенная Marvel станет тем, что она есть сейчас - это словно огромная многоголовая гидра. По словам Скорсезе, это не кино, так что тут есть повод для размышлений, правда? Я ценю мнение Скорсезе, потому что на все нужно смотреть с разных точек зрения".

Кроме этого, актер отметил, что не считает критические высказывание Мартина Скорсезе чем то завистливым: "Конечно же, нет, ведь это Мартин Скорсезе. Когда вдруг появляется такой массивный зверь [как фильмы Marvel] и в такой показательной манере сводит на нет конкуренцию, то это само по себе феноменально".

Также, поддержали защиту своих киноработ и такие актеры как Сэмюэл Л. Джексон и Карен Гиллан.