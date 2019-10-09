"Хеллстром": известен каст нового сериала от Hulu

Новости культуры:Объявлен актерский состав нового сериала по комиксам Marvel "Хеллстром".

Стал известен актерский состав нового сериала Hulu по комиксам Marvel "Хелстром" (Helstrom) о детях "мистического и могущественного серийного убийцы" — Сатаны.

Как сообщает Deadline, Том Остин ("Члены королевской семьи") исполнит роль Дэймона Хелстрома, а его экранную сестру Анну сыграет Сидни Леммон ("Бойтесь ходячих мертвецов").

Также к касту присоединились Элизабет Марвел, Ариана Гуэрра, Роберт Уиздом и другие.

Шоураннером проекта выступает Пол Збышевски. Проект уже запущен в производство, а создатели признались, что сериал будет очень мрачным.

Первый сезон, состоящий из десяти эпизодов, выйдет на онлайн-платформе Hulu в 2020 году.