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Среда, 09.10.2019
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"Хеллстром": известен каст нового сериала от Hulu

"Хеллстром": известен каст нового сериала от Hulu
22:16 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: facebook.com

Новости культуры:Объявлен актерский состав нового сериала по комиксам Marvel "Хеллстром".

Стал известен актерский состав нового сериала Hulu по комиксам Marvel "Хелстром" (Helstrom) о детях "мистического и могущественного серийного убийцы" — Сатаны.

Как сообщает Deadline, Том Остин ("Члены королевской семьи") исполнит роль Дэймона Хелстрома, а его экранную сестру Анну сыграет Сидни Леммон ("Бойтесь ходячих мертвецов").

Также к касту присоединились Элизабет Марвел, Ариана Гуэрра, Роберт Уиздом и другие.

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Шоураннером проекта выступает Пол Збышевски. Проект уже запущен в производство, а создатели признались, что сериал будет очень мрачным.

Первый сезон, состоящий из десяти эпизодов, выйдет на онлайн-платформе Hulu в 2020 году.

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Сериал, Актеры, Marvel, Hulu, Каст, Хелстром.
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