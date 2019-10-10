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Волан-де-Морт навсегда: звезда Гарри Поттера Рэйф Файнс не хочет отдавать свою роль

Волан-де-Морт навсегда: звезда Гарри Поттера Рэйф Файнс не хочет отдавать свою роль
15:27 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: www.popcornnews.ru

Новости культуры:К счастью, у него еще есть шанс снова стать частью волшебного мира.

Кто из кинозлодеев приходит вам в голову первым? Наверняка кто-то вроде Дарта Вейдера, Ганнибала Лектера или Джокера. А вот те, кто относят себя к дружной армии поклонников "Гарри Поттера", сразу и безоговорочно заявят, что Темный Лорд даст фору всем экранным плохишам. Не приходится сомневаться, что именно Рэйф Файнс придал образу главного антагониста саги о волшебниках столько влиятельности в мире магглов. И, как оказалось, сам актер питает к своему безносому образу самые теплые чувства.

В интервью на Comic-Con в Нью-Йорке Файнс поразмышлял над возможностью продолжения "Гарри Поттера" и признался, что будет крепко держаться за роль Тёмного Лорда, что бы ни случилось.

"Я не хочу, чтобы кто-нибудь еще играл Волан-де-Морта". - заявил актер.

Однако Файнс вовсе не уверен, что у него появится еще один шанс сыграть этого ужасающего злодея. Он поделился своим ощущением от творчества Джоан Роулинг, которая будто бы решила отодвинуть "Гарри Поттера" в сторону и дать возможность волшебному миру развиваться в других направлениях.

Правда, до сих пор единственными фильмами, которые имеют отношение ко вселенной Гарри Поттера, стали две части франшизы "Фантастические твари". Там зрители смогли увидеть молодого Альбуса Дамблдора, которого сыграл Джуд Лоу, неповторимого Джонни Деппа в образе злодея Грин-де-Вальда, загадочного Эзру Миллера и, конечно, автора книги о магических животных Ньюта Саламандера в исполнении Эдди Редмэйна.

Кстати, создатели фильмов обещают еще минимум три эпизода, которые ориентировочно выйдут в 2021, 2022 и 2024 годах. И поклонникам не терпится узнать, появится ли там молодая форма Волан-де-Морта - Том Реддл. Если это произойдет, Рэйф Файнс сможет воссоединиться с любимым персонажем еще раз, правда, приняв при этом более человеческий вид.

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Все по теме:

Гарри Поттер, Роль, Актер, Волан-де-Морт, Рэйф Файнс, волшебный мир, Темный Лорд.
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