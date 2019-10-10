Скачать
Четверг, 10.10.2019
Зеленский готов к компромиссам по Донбассу, но против автономии
Зеленский готов к компромиссам по Донбассу, но против автономии
Зеленский пообещал уволить Баканова, но при одном условии
Зеленский пообещал уволить Баканова, но при одном условии
Украина - Литва: слова Шевченко перед матчем
Украина - Литва: слова Шевченко перед матчем
Click to call: Google тестирует новую функцию для браузера Chrome
Click to call: Google тестирует новую функцию для браузера Chrome

Появились новые постеры экранизации романа Стивена Кинга "Доктор Сон" (Фото)

Появились новые постеры экранизации романа Стивена Кинга "Доктор Сон" (Фото)
20:00 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Кинокартина выйдет в украинский прокат 7 ноября этого года.

В сети после презентации нового трейлера, появились свежие постеры экранизации романа Стивена Кинга "Доктор Сон", которая станет продолжением фильма "Сияние".

Главные роли в картине сыграли Юэн МакГрегор, Ребекка Фергюсон, Александр Эссо, Карл Ламбли и Занн МаКларнон. Режиссером выступил Майк Флэнаган.

События хоррора происходят через сорок лет после "Сияния". В центре сюжета - повзрослевший мальчик Дэнни Торренс (Юэн МакГрегор), который стал свидетелем сумасшествия и смерти своего отца в отеле "Оверлук". Герой страдает от алкоголизма и ведет жизнь маргинала, пока не встречает девочку Абру Стоун, обладающую силой "сияния". Она просит Торренса помочь ей спастись от группы охотников на детей со сверхъестественными способностями. Чистота души Абры и ее бесстрашное принятие сияния заставляют Дэна снова воззвать к собственным силам и бросить вызов страхам и пробудившимся призракам прошлого.

Сегодня состоялась премьера фильма "Двойник": захватывающий трейлер

В частности, один из постеров отсылает к культовой сцене с Джеком Николсоном "А вот и Джонни!" из "Сияния".

На втором плакате повзрослевший Дэнни Торранс оказывается в том самом коридоре отеля "Оверлук", где встречает себя же маленького.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Кино, Стивен Кинг, Доктор Сон, Трейлер, Смотреть, Netflix, Постер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 10 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Дожди и грозы: прогноз погоды на 10-11 октября
03 Оригинальные поздравления с Днем рождения на 10 октября
04 Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция (Видео)
05 Гиперзвуковое оружие Украины?: чем удивило "Южное" на выставке "Оружие и безопасность - 2019" (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский: Мы не обслуживающий персонал политики США
Зеленский: Мы не обслуживающий персонал политики США
Зеленскому не предлагали обменять Крым на мир на Донбассе
Зеленскому не предлагали обменять Крым на мир на Донбассе
В США не изменились настроения граждан о работе Трампа
В США не изменились настроения граждан о работе Трампа
Принц Гарри и Меган Маркл планируют переехать из Великобритании (Фото)
Принц Гарри и Меган Маркл планируют переехать из Великобритании (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь