Сериал "Ривердейл": премьера 4 сезона и выход серий

Новости культуры:Американская телекомпания The CW Television Network 9 октября 2019 года объявила о премьере первой серии 4 сезона сериала "Ривердейл".

Сериал рассказывает о компании подростков, которые живут в небольшом и спокойном городе. Их размеренная жизнь меняется, когда главные герои решают раскрыть многолетние тайны.

Актеры и их роли:

Кей Джей Апа в роли Арчибальда "Арчи" Эндрюса: старшеклассник, игрок школьной футбольной команды, который имеет страсть к музыке.

Лили Рейнхарт в роли Элизабет "Бетти" Купер: умная старшеклассница, которая давно влюблена в своего лучшего друга Арчи.

Камила Мендес в роли Вероники Лодж: в прошлом светская девушка-старшеклассница из Нью-Йорка, которая переехала в Ривердейл и стала другом Арчи и Бетти.

Коул Спроус в роли Форсайта "Джагхеда" Джонса III: лучший друг Арчи, старшеклассник, социальный изгой с философскими наклонностями.

Кейси Котт в роли Кевина Келлера: открытый гей, одноклассник и друг Арчи, Бетти и Вероники. Сын шерифа Ривердейла.

Сюжет сериала:

В начале учебного года тихий город Ривердейл всколыхнет новость об убийстве юного Джейсона Блоссома, тело которого нашли на берегу озера. Между тем подросток Арчи Эндрюс, который недавно открыл в себе талант к музыке – начал свой второй год обучения в музыкальной школе. Однако трагические события настолько потрясли юношу, он решил объединить друзей, чтобы узнать истинную причину гибели Джейсона.

Дата выхода всех серий сериала "Ривердейл":

4 сезон 1 серия – "В память" – 9 октября 2019 года

4 сезон 2 серия – "Быстрые перемены в старшей школе" – 16 октября 2019 года

4 сезон 3 серия – "Собачий полдень" – 23 октября 2019 года

4 сезон 4 серия – "Хэллоуин" – 6 ноября 2019 года

4 сезон 5 серия – "Свидетель обвинения" – 13 ноября 2019 года

4 сезон 6 серия – "Наследственность" – 27 ноября 2019 года

4 сезон 7 серия – "Снежная буря" – 2 декабря 2019 года

4 сезон 8 серия – 11 декабря 2019 года

4 сезон 9 серия – 15 января 2020 года

4 сезон 10 серия – 22 января 2020 года.