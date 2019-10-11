Стала известна дата выхода первого трейлера сериала "Ведьмак" (Фото)

Новости культуры:Сериал должен выйти на Netflix в четвертом квартале этого года.

Через несколько месяцев после выхода летом дебютного тизера фэнтези-сериала "Ведьмак" от сервиса Netflix, стала известна дата презентации первого трейлера шоу.

Об этом сообщается на странице итальянского фестиваля Lucca Comics & Games в Instagram, в рамках которого и представят проморолик.

Отметим, что мероприятие будет проходить с 30 октября по 3 ноября, в этом промежутке времени и стоит ожидать новый трейлер.

Как уточняет ComicBook со ссылкой на представителя Netflix, ролик действительно покажут на фестивале, а затем опубликуют в сети.

Напомним, сериал "Ведьмак" должен выйти на Netflix в четвертом квартале этого года. Точная дата премьеры шоу все еще неизвестна, но возможно ее также обнародуют на фестивале Lucca Comics & Games.