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Ubisoft выпустит анимационные сериалы по Far Cry 3 и Watch Dogs (Фото)

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Ubisoft выпустит анимационные сериалы по Far Cry 3 и Watch Dogs (Фото)
04:41 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости культуры:Ubisoft разрабатывает анимационные сериалы по мотивам Far Cry 3 и Watch Dogs.

Ubisoft решила развивать свои вселенные не только новыми играми, но и анимационными сериалами.

Что известно

Если верить Hollywood Reporter, французская компания начала работу над тремя детскими шоу по мотивам Rayman и мобильной игры Hungry Shark. Вместе с ними Ubisoft разрабатывает два анимационных сериала с рейтингом М — для взрослых и подростков не младше 17 лет.

Компания готовит шоу с тестовым названием «cybermystery», которое расскажет о подростке-хакере, раскрывающим преступления. Ubisoft отметила, что сериал построен на идеях Watch Dogs, но действия происходят не в одной вселенной.

Постеры новых сериалов:

Вторым проектом с рейтингом М станет Captain Laserhawk: A Blood Dragon Vibe, основанный на Far Cry 3: Blood Dragon. Деталей о сюжете пока нет, но за создание сериала взялся продюсер Castlevania для Netflix Ади Шанкар.

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Сериал, Игра, Ubisoft, Far Cry 3, Watch Dogs.
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