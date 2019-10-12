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Международный фестиваль "Корона Карпат" покажет 50 фильмов

Международный фестиваль "Корона Карпат" покажет 50 фильмов
10:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости культуры:В рамках фестиваля пройдут также концерты, круглые столы, мастер-классы, участники ознакомятся с локациями региона.

В Трускавце с 7 по 10 ноября состоится VIII международный фестиваль "Корона Карпат".

Об этом сообщил генеральный директор международного кинофестиваля "Корона Карпат" Олег Карпин.

"В этом году мы вновь делаем такой огромный праздник украинского кино. Такое масштабное кинособытие Западной Украины. В этом году будет показано около 50 фильмов за четыре дня. Это будет короткий метр, полный метр и документальные фильмы. В конкурсной программе будет очень интересное жюри, там и Ахтем Сеитаблаев, и Римма Зюбина, и другие уважаемые люди", - сказал Карпин.

Он рассказал, что фильм "Мои мысли тихие" режиссера Антониа Лукича откроет нынешний фестиваль "Корона Карпат". Этот фильм был награжден специальным призом жюри программы East of the West 54-го Карловарского международного кинофестиваля. В программе фестиваля также представлены фильмы: "Бобот и энергия Вселенной", "Тринадцатый автобус", "Предатель", "Тарас. Возвращение", "Сходняк", "Запрещенный", "Гуцулка Ксеня", "Приключения S Николая", "Позывной Бандерас", "11 детей из Моршина".

Также, по словам Карпина, на фестивале будет представлена очень интересная и насыщенная программа короткого метра и "дипломных работ". Будут представлены фильмы, которые прошли отбор во Второй программе: "Анна", "Урок", "Последние соседи", "Любовь" и другие.

На кинофестивале покажут документальный фильм об одном из самых выдающихся художников 20 века Казимире Малевиче - "Малевич. Украинский квадрат" режиссера Дмитрия Джулая.

На фестивале традиционно будет установлена Бронзовая плита фильму-победителю предыдущего кинофестиваля.

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Также состоятся творческие встречи с ведущими актерами Украины.

Представители Ассоциации кинокомиссий Украины проведут презентацию для кинематографистов возможностей своих регионов для комфортного кинопроизводства.

Кинофестиваль пройдет при поддержке программы правительства "Малые города - большие впечатления", Государственного агентства Украины по вопросам кино, департамента культуры Львовской облгосадминистрации и Трускавецкого городского совета.

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Кинофестиваль, Фильмы, Кино, Корона Карпат, Международный фестиваль кино.
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