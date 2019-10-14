На австрийском кинофестивале Viennale впервые покажут программу украинского кино

Новости культуры:Зрителям будут показаны четыре новейшие украинские ленты, которые уже успели снискать международное признание.

На самом большом австрийском кинофестивале Viennale, который будет проходить с 24 октября по 6 ноября, впервые будет представлена специальная программа украинского кино.

Украинская программа ознакомит зрителей с работами нового поколения украинских режиссеров: в нее вошли ленты-призеры Венеции, Карловых Вар и Одесского кинофестиваля. Все фильмы, которые будут демонстрироваться на Viennale - "Домой", "Атлантида", "Мои мысли тихие", "Папа - мамин брат" - созданы при государственной поддержке.

Как информирует Госкино, драма "Домой" режиссера Наримана Алиева претендует на премию Европейской киноакадемии и представляет Украину в качестве национального кандидата на премию "Оскар" в категории "Международный полнометражный фильм". Мировая премьера созданного при поддержке Министерства культуры Украины фильма состоялась в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. В Украине фильм был отмечен Гран-при Одесского кинофестиваля - "Золотым дюком", который присуждается по результатам зрительского голосования.

Мировая премьера созданной при поддержке Госкино антиутопии "Атлантида" Валентина Васяновича состоялась в рамках официальной конкурсной программы "Горизонты" Венецианского кинофестиваля, где ленту отметили как лучший фильм секции. "Атлантида" была также представлена в программе Contemporary World Cinema Международного кинофестиваля в Торонто и в рамках специального шоукейса Украинского института и Одесского кинофестиваля для международных отборщиков и дистрибьюторов.

Комедия "Мои мысли тихие" - дебютный полнометражный фильм режиссера Антонио Лукича. Лента также создана при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Впервые "Мои мысли тихие" был показан в секции East of West Международного кинофестиваля в Карловых Варах, где фильм удостоился Специальной премии жюри. Украинская премьера состоялась в рамках Одесского международного кинофестиваля, где работа Лукича получила приз зрительских симпатий, премию FIPRESCI за лучший украинский фильм, премию за лучшую актерскую работу (Ирма Витовская) и специальное упоминание жюри (Андрей Лидаговский).

Мировая премьера документального фильма "Папа - мамин брат" Вадима Илькова состоялась в рамках европейского фестиваля документального кино Visions du Réel в Нионе, Швейцария, где созданная при поддержке Госкино лента получила приз как самый инновационный фильм международной конкурсной программы. На Одесском кинофестивале "Папа - мамин брат" отмечен премией за лучший украинский полнометражный фильм и лучший украинский режиссер.

Viennale - ежегодный кинофестиваль, который проводится в Вене с 1960 года, аудитория фестиваля составляет более 90 тысяч зрителей. В 2019 году фестиваль проходит с 24 октября по 6 ноября. Украинская программа на Viennale организована Украинская Институтом совместно с компанией "Артхаус Трафик" в рамках двустороннего года культуры Австрия-Украина 2019.