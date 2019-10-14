Тор в негодовании: Капитан Америка поднял молот Тора в "Финале" (Фото, Видео)

Новости культуры:Но сделал все, чтобы на экране этого не было заметно.

В минувшие выходные Comic-Con в Чикаго посетили крупнейшие звезды киновселенной Marvel - Крис Хемсворт (Тор), Бри Ларсон (Капитан Марвел), Том Холланд (Человек-паук), Тесса Томпсон (Валькирия) и Джейк Джилленхол (Мистерио). И, разумеется, фанаты не упустили возможность задать наиболее будоражащие вопросы.

Оказалось, их очень интересует, как Крис Хемсворт относится к тому, что его знаменитый молот пытаются поднять все, кому не лень, а в батальной сцене фильма "Мстители: Финал" Капитан Америка и вовсе вполне ловко им орудует. В результате выяснилось, что австралийского актера такое обращение с реликвией скандинавских богов очень злит.

"Если честно, меня уже тошнит от людей, которые пытаются его поднять. Это мои игрушки, понимаете?" - заявил Хемсворт.

В ответ на это модератор интервью заметил, что игра актера в финальной сцене "Мстителей" была просто потрясающей, ведь со стороны было совсем не заметно, что он взбешен поступком Капитана Америки. Но, по словам Хемсворта, в душе он очень даже возражал и хотел, чтобы Мьельнир поскорее вернулся к нему в руки, оставив Стиву Роджеру возможность сражаться с помощью его "мелкого щита".

Тот факт, что в своей речи актер упомянул "людей", пытающихся поднять молот, дает надежду на то, что Натали Портман в роли Джейн Фостер получит шанс овладеть Мьельниром, когда примет мантию Тора в фильме "Тор: Любовь и Гром". Картина обещает быть знаменательной и по другим причинам.

Начнем с того, что это будет первый раз, когда герой киновселенной Marvel получает четвертый сольник в рамках франшизы. Во-вторых, к работе вернется режиссер Тайка Вайтити, которому фанаты до сих пор благодарны за легендарный фильм "Тор: Рагнарек". И, в-третьих, в ленте появится Валькирия в исполнении Тессы Томпосон, которая станет первым персонажем, вставшим на сторону ЛГБТ.

Мировая премьера "Тор: Любовь и Гром" назначена на 3 ноября 2021 года. Пока это один из самых отдаленных проектов Marvel.