Звезды "Зомбилэнда" рассказали о своих планах в кино (Фото, Видео)

Новости культуры:Джесси Айзенберг и Вуди Харрельсон поговорили о будущем Лекса Лютера и Карнажа

Накануне корреспонденты портала Comic Book Movie встретились с актерами стартовавшего в кинотеатрах США фильма "Zомбилэнд: Контрольный выстрел" Вуди Харрельсоном и Джесси Айзенбергом и, конечно, не упустили возможность расспросить их о будущем героев-злодеев из мира комиксов.

Пока все указывает на то, что Айзенберг не вернется в расширенную вселенную DC в роли Лекса Лютера. Напомним, последняя встреча зрителей с антагонистом Супермена состоялась в пост-титровой сцене "Лиги справедливости".

Если Харрельсон ограничился уверенным "да!" в ответ на вопрос, появится ли на экранах культовый злодей из вселенной Человека-паука, Айзенберг прибег к аллегории, смысл которой сводится к тому, что единственный способ увидеть его воплощение Лекса Лютера - это посмотреть ранее созданные фильмы, не выходя из собственного дома.

Похоже, актер не верит, что сможет сыграть злодея на большом экране в ближайшее время. "Лигу справедливости 2" снимать не спешат, и все же после гениальной роли в "Бэтмен против Супермена" Айзенберг навсегда занял свое место в пантеоне злодеев.

Вселенная фильмов, основанных на комиксах DC, непрерывно меняется. Хотя, например, Галь Гадот и Джейсон Момоа остаются на уверенных позициях Чудо-женщины и Аквамена, Бену Аффлеку пришлось уступить роль Бэтмена Роберту Паттинсону, а "Джокер" и вовсе превратился в независимый фильм. Так что, очевидно, бренд DC не так обеспокоен непрерывностью и преемственностью, как создатели вселенной Marvel.

Что же касается Харрельсона, его участие в следующем "Веноме" подтвердил режиссер картины Энди Серкис. В интервью изданию Collider он заявил, что у фильма есть огромное поле для развития и теперь, когда кроме харизматичного Тома Харди в распоряжении команды окажется Карнаж в исполнении Харрельсона, у ленты есть все шансы выстрелить.

Посмотреть на обычно не хвастающегося пышной шевелюрой актера в кучерявом парике можно будет уже в следующем году. Мировая премьера "Венома 2" назначена на 1 октября 2020-го.