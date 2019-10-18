Закадровые снимки фильмов, которым в этом году исполняется 20 лет

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1999 год оказался не только концом XXI века и своего тысячелетия - в этот период еще и вышло огромное количество фильмов, которые вскоре стали культовыми. "Бойцовский клуб", "Зеленая миля" и многие другие ленты до сих пор считаются образами киношедевров, которые даже спустя 20 лет после своего выхода на экране не перестают радовать зрителей. Некоторые, вроде "Матрицы", даже повторно появляются в кинотеатрах, чтобы отпраздновать свое двадцатилетие!

"Матрица" и драка Киану Ривза с Хьюго Уивингом