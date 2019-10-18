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Закадровые снимки фильмов, которым в этом году исполняется 20 лет

Смотрите фото (16)
Закадровые снимки фильмов, которым в этом году исполняется 20 лет
01:33 Сегодня Телеграф twizz.ru Фото: twizz.ru

Новости культуры:15 закадровых фотографий со съёмок фильмов, которым в этом году исполняется 20 лет.

  • 1

    1999 год оказался не только концом XXI века и своего тысячелетия - в этот период еще и вышло огромное количество фильмов, которые вскоре стали культовыми. "Бойцовский клуб", "Зеленая миля" и многие другие ленты до сих пор считаются образами киношедевров, которые даже спустя 20 лет после своего выхода на экране не перестают радовать зрителей. Некоторые, вроде "Матрицы", даже повторно появляются в кинотеатрах, чтобы отпраздновать свое двадцатилетие!

    "Матрица" и драка Киану Ривза с Хьюго Уивингом

  • 2

    Брэд Питт, Эдвард Нортон и режиссер Дэвид Финчер на съемках "Бойцовского клуба"

  • 3

    Том Круз, Николь Кидман и Стэнли Кубрик, "С широко закрытыми глазами"

  • 4

    Стивен Кинг на электрическом стуле из "Зеленой мили"

  • 5

    Джонни Депп за кадром "Сонной лощины" Тима Бертона

  • 6

    "Девственницы-самоубийцы" Софии Коппола

  • 7

    Мэтт Деймон, Джуд Лоу и Гвинет Пэлтроу за кадром "Талантливого мистера Рипли"

  • 8

    Алан Рикман не в духе на съемках "Догмы"

  • 9

    Макет робота для "Двухсотлетнего человека"

  • 10

    Кровавые съемки фильма "Глубокое синее море"

  • 11

    Будущие звезды в фильме "10 причин моей ненависти"

  • 12

    Рэй Парк, сыгравший Дарта Мола в фильме "Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза"

  • 13

    "Шестое чувство" и его режиссер М. Найт Шьямалан с актерами

  • 14

    "Красота по-американски" и культовая сцена с лепестками роз

  • 15

    "И целого мира мало" - 19-й фильм бондианы

    У этих фильмов прекрасно все - и глянцевая сторона, и закадровая, на которую всегда приятно посмотреть.

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Фильмы, Фото, Матрица, Бойцовский клуб, Закадровые снимки, Двадцатилетие фильмов.
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