Закадровые снимки фильмов, которым в этом году исполняется 20 лет

1999 год оказался не только концом XXI века и своего тысячелетия - в этот период еще и вышло огромное количество фильмов, которые вскоре стали культовыми. "Бойцовский клуб", "Зеленая миля" и многие другие ленты до сих пор считаются образами киношедевров, которые даже спустя 20 лет после своего выхода на экране не перестают радовать зрителей. Некоторые, вроде "Матрицы", даже повторно появляются в кинотеатрах, чтобы отпраздновать свое двадцатилетие!
"Матрица" и драка Киану Ривза с Хьюго Уивингом
Брэд Питт, Эдвард Нортон и режиссер Дэвид Финчер на съемках "Бойцовского клуба"
Том Круз, Николь Кидман и Стэнли Кубрик, "С широко закрытыми глазами"
Стивен Кинг на электрическом стуле из "Зеленой мили"
Джонни Депп за кадром "Сонной лощины" Тима Бертона
"Девственницы-самоубийцы" Софии Коппола
Мэтт Деймон, Джуд Лоу и Гвинет Пэлтроу за кадром "Талантливого мистера Рипли"
Алан Рикман не в духе на съемках "Догмы"
Макет робота для "Двухсотлетнего человека"
Кровавые съемки фильма "Глубокое синее море"
Будущие звезды в фильме "10 причин моей ненависти"
Рэй Парк, сыгравший Дарта Мола в фильме "Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза"
"Шестое чувство" и его режиссер М. Найт Шьямалан с актерами
"Красота по-американски" и культовая сцена с лепестками роз
"И целого мира мало" - 19-й фильм бондианы
У этих фильмов прекрасно все - и глянцевая сторона, и закадровая, на которую всегда приятно посмотреть.