Бри Ларсон будет бороться за роль в "Звездных войнах"

Новости культуры:Актриса взялась за световой меч, только бы отвоевать себе место в новых "Звездных войнах".

Обладательница "Оскара" и звезда супергеройского блокбастера "Капитан Марвел" Бри Ларсон не скрывает своего желания поучаствовать в новом фильме из вселенной "Звездных войн". Не так давно стало известно, что глава Marvel Studios Кевин Файги разрабатывает собственную историю, действие которой развернется в "далекой-далекой галактике".

Будучи поклонницей "Звездных войн", Ларсон запустила в соцсетях целую мини-кампанию, словно намекая, что она буквально готова биться за роль в новой части франшизы.

В конце прошлого месяца Ларсон выложила в своем Instagram фото, на котором она запечатлена в образе джедая рядом с роботом C-3PO. На снимке актриса облачена в джедайскую мантию, а в руке она держит световой меч. Сейчас же в сети появилось еще одно подобное фото - на нем Ларсон вновь позирует с классическим оружием джедаев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram The category is: JEDI REALNESS. Публикация от Brie (@brielarson) 8 Июл 2019 в 1:42 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Did someone say Star Wars?! Публикация от Brie (@brielarson) 26 Сен 2019 в 6:33 PDT

В украинский прокат выходит фильм "Колдунья: Владычица тьмы"

Интересно, что эти публичные признания в любви к "Звездным войнам" со стороны Бри Ларсон напоминают историю другого актера, который подобным образом добился участия в трилогии приквелов, снятых Джорджем Лукасом. Речь о Сэмюэле Л. Джексоне - в фильме "Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза" он сыграл джедая Мейса Винду. Эту роль актер получил после того, как в одном из интервью он рассказал о своем желании поучаствовать в прославленной франшизе. Кто знает, вдруг история повторится и Ларсон-таки появится в новом фильме.