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Заведомо слабый фильм: успех Роберта Дауни в "Докторе Дулиттле" под сомнением (Фото)

Заведомо слабый фильм: успех Роберта Дауни в "Докторе Дулиттле" под сомнением (Фото)
20:30 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости культуры:Производство нового "Дулиттла" оказалось сопряжено с рядом проблем, которые могут негативно повлиять на прием фильма со стороны зрителей.

За последние годы карьера Роберта Дауни-младшего совершила впечатляющий скачок. Преодолев серьезные личные неурядицы, со временем актеру удалось стать одной из самых популярных и высокооплачиваемых звезд Голливуда. Во многом это стало возможно благодаря роли Железного человека.

Теперь же, когда Дауни-младший оставил киновселенную Marvel, зрители ждут от актера чего-то нового. В январе выходит высокобюджетный фильм "Удивительные путешествия доктора Дулиттла", в котором Дауни-младший исполнит главную роль. Несмотря на ажиотаж вокруг картины, у критиков есть некоторые сомнения, что новый фильм с Дауни-младшим станет успешным.

Изначально выход "Удивительного путешествия доктора Дулиттла" был назначен на весну 2019 года, но поскольку в это же время в кинотеатрах гремели "Мстители: Финал", релиз картины был перенесен на январь 2020. Это кажется странным решением, ведь обычно студии не выпускают свои хиты в первый месяц года. Вместе с тем, получив дополнительное время на постпродакшн, продюсеры "Дулиттла" решили переснять некоторые сцены - уже без Стивена Гейгана, который отснял первоначальную версию фильма.

По мнению некоторых продюсеров, в предварительной версии картины были недоработки по части визуальных эффектов и комедийной составляющей.

 
 
 
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Публикация от Robert Downey Jr. Official (@robertdowneyjr)  

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Впрочем, первый трейлер к фильму тоже не отличается особым остроумием. Были ли эти недоработки исправлены? Масла в огонь подлил и тот факт, что в интернет просочилась информация от человека, который якобы был вовлечен в производство "Дулиттла". По словам "инсайдера", работа над фильмом проходила в "адской" атмосфере, а Гейган оказался бездарным режиссером.

Если все эти слухи действительно имеют под собой почву, далеко не факт, что даже столь популярный актер, как Дауни-младший, сможет вытянуть на себе заведомо слабый фильм.

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