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"Бэтмен" Мэтта Ривза: Джоне Хиллу оперативно нашли замену

"Бэтмен" Мэтта Ривза: Джоне Хиллу оперативно нашли замену
04:29 Сегодня Телеграф DTF

Новости культуры:Загадочника в "Бэтмене" Мэтта Ривза сыграет Пол Дано — звезда "Пленниц" и "Нефти".

Загадочника в грядущем "Бэтмене" будут звать Эдвард Нэштон — это изначальное имя персонажа из комиксов, который позднее принимает псевдоним Эдвард Нигма.

Пол Дано, который сыграет антагониста, номинировался на премию BAFTA за роль в фильме "Нефть" Пола Томаса Андерсона, а также на "Золотой глобус" за игру в картине "Любовь и милосердие".

По данным Variety, Пол Дано давно был готов сыграть Загадочника, однако Warner Bros. ждала решения Джоны Хилла, который вёл переговоры о роли злодея. Когда Хилл отказался от участия в "Бэтмене", студия сразу же предложила роль Дано.

Зои Кравиц сыграет "Женщину-кошку" в новом "Бэтмене"

Дано также снялся в фильмах "Окча" и "Человек — швейцарский нож", сыграл Пьера Безухова в экранизации "Войны и мира" от BBC, а в 2018 году дебютировал как режиссёр, сняв драму "Дикая жизнь" с Кэри Маллиган и Джейком Джилленхолом.

"Бэтмен" Мэтта Ривза должен выйти 25 июня 2021 года. Бэтмена сыграет Роберт Паттинсон, роль Женщины-кошки исполнит Зои Кравиц ("Большая маленькая ложь"), а переговоры о роли комиссара Гордона ведёт Джеффри Райт ("Мир Дикого Запада").

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Бэтмен, Пол Дано, Мэтт Ривз, Загадочник.
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