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Пятница, 18.10.2019

"Чужак" по мотивам романа Стивена Кинга: HBO показала первый трейлер (Видео)

Действие истории разворачивается в небольшом городке в штате Оклахома, где зверски убивают 11-летнего мальчика. Полиция находит на месте преступления следы ДНК и отпечатки пальцев добропорядочного учителя по имени Терри Мейтленд и арестовывает его. Однако, судя по всем уликам, в момент убийства подозреваемый находился в двух местах одновременно. Главные роли в мини-сериале из 10 эпизодов исполнили Джейсон Бейтман ("Озарк"), Бен Мендельсон ("Изгой-один") и Синтия Эриво ("Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль""). "Чужак" стартует почти через два года после выхода оригинальной книги Стивена Кинга — её опубликовали весной 2018-го.
DTF
Фото: Скриншот
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Сериал, HBO, Стивен Кинг, Чужак.
04:36 Сегодня Телеграф
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