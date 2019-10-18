"Чужак" по мотивам романа Стивена Кинга: HBO показала первый трейлер (Видео)

Действие истории разворачивается в небольшом городке в штате Оклахома, где зверски убивают 11-летнего мальчика. Полиция находит на месте преступления следы ДНК и отпечатки пальцев добропорядочного учителя по имени Терри Мейтленд и арестовывает его. Однако, судя по всем уликам, в момент убийства подозреваемый находился в двух местах одновременно. Главные роли в мини-сериале из 10 эпизодов исполнили Джейсон Бейтман ("Озарк"), Бен Мендельсон ("Изгой-один") и Синтия Эриво ("Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль""). "Чужак" стартует почти через два года после выхода оригинальной книги Стивена Кинга — её опубликовали весной 2018-го.