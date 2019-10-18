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Многообещающий "Ведьмак": стала известна дата выхода 1 серии (Видео)

Многообещающий "Ведьмак": стала известна дата выхода 1 серии (Видео)
10:54 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры:Показ первой серии предстоящего американо-польского сериала запланирована на 17 декабря 2019 года.

Фанаты фэнтезийного цикла книг популярного польского писателя-фантаста и публициста Анджея Сапковского не могут дождаться выхода первого сезона экранизации "Ведьмака".

Как стало известно, самая первая серия 1 сезона сериала должна выйти уже в этом году, а именно 17 декабря.

Бюджет многообещающей саги составляет около 70-80 миллионов долларов. Стоит отметить, что такая сумма превышает бюджет самого рейтингового британского сериала "Игра престолов".

Стала известна дата выхода первого трейлера сериала "Ведьмак" (Фото)
Стала известна дата выхода первого трейлера сериала "Ведьмак" (Фото)Читать полностью

Как отмечают сами создатели, большинство сцен сериала сняты практически без компьютерной графики, и только с помощью практических эффектов.

Также ходят слухи, что все 8 серий первого сезона выйдут одновременно в один день. Одна серия составляет около 60 минут. 

Напомним, что главного героя, ведьмака Геральта и Ривии, сыграет английский актер Генри Кавилл, известный ролями в фильмах "Война богов: Бессмертные", "Человек из стали", "Агенты А.Н.К.Л."

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Видео, Трейлер, Дата выхода, Генри Кавилл, Ведьмак, 1 серия.
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