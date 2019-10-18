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В Сети появились фото со съемок 2 сезона "Пацанов"

В Сети появились фото со съемок 2 сезона "Пацанов"
15:23 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Над "Пацанами" работает создатель "Сверхъестественного" и "Вне времени" Эрик Крипке, но дата премьеры второго сезона сериала пока не называется.

В первом сезоне шоу зрители познакомились с миром, в котором супергерои скорее заботятся о своем публичном имидже и о том, сколько славы и богатства они могут извлечь из него, чем о реальной помощи людям.

А фотографии со съемок продолжения сериала познакомили фанатов в том числе с новым персонажем ― супергероиней-нацисткой по прозвищу Штормфронт, которую сыграет Айя Кэш. Как и многие другие персонажи шоу, Штормфронт ― это версия существующего супергероя, в данном случае Шазама с некоторыми дополнениями от Тора. Причем в комиксах Штормфронт был мужчиной.

Новая героиня позиционирует себя как перевоплощенного викинга, хотя на самом деле является результатом эксперимента Третьего рейха. Она контролирует других членов команды "Расплата" через запугивание, а не признанное лидерство, и это неудивительно, ведь Штормфронт по своим силам и способностям сравнима с Хоумлендером. 

На снимках, опубликованных в Twitter-аккаунте Toronto Filming, можно увидеть плакат с Хоумлендером (Энтони Старр) и Штормфронт, на котором написано:

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Борются за нашу свободу.

Очевидно, героиня станет заменой Прозрачного (Алекс Хэсселл), который погиб в первом сезоне.

Кстати, плакат с героями установлен у мемориала Солдату ― версии Капитана Америки. В комиксах он принял бесславную смерть во время Второй мировой войны после того, как его некомпетентность привела нацистских солдат в лагерь армии США, что закончилось настоящей бойней.

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Фильмы, Кино, Пацаны, 2 сезон Пацанов, Съемки 2 сезона Пацанов.
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