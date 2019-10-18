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Просто единственным в своем роде: что не так с финальной сценой 3 сезона "Главарь"

Просто единственным в своем роде: что не так с финальной сценой 3 сезона "Главарь"
16:04 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости культуры:Осторожно, в этой статье - спойлеры.

Напомним, что премьера третьего сезона криминального сериала "Главарь" состоялась на Netflix 13 сентября. Создатели сериала "Главарь" прояснили некоторые моменты финала третьего сезона. 

Финал третьего сезона вызвал много вопросов. Не так давно в Twitter опубликован твит, в котором объясняются некоторые моменты финального эпизода, а также отдельное видео с небольшими пояснениями относительно финала.

Сцена, показанная в видео, касается Ли и Сары, которые играют главные роли, а именно роли двух наркоманов, пытающихся достать наркотики.

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Однако, как многие могли заметить, что в финальной сцене местная полиция просматривает информацию по делу Душане. И, как выясняется, эти два офицера в комнате на самом деле являются Ли и Сара.

Майкл Уорд, который играет Джейми, прокомментировал: "Когда появился "Главарь" он был единственным в своем роде. Теперь он вернулся и до сих пор единственный в своем роде ".

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Новый сезон, Третий сезон, Главарь, Серал.
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