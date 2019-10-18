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Пятница, 18.10.2019
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Екатерина Кухар подарит свою грацию главной героине в мультфильме "Мавка. Лесная песня"

Екатерина Кухар подарит свою грацию главной героине в мультфильме "Мавка. Лесная песня"
18:36 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Екатерина Кухар снимется в видеореференсах, на основе которых художники будут оживлять анимационную Мавку.

Прима-балерина Национальной Оперы Украины, народная артистка Украины Екатерина Кухар, которая появится в украинском фильме "Віддана", станет прототипом главной героини анимационного фильма "Мавка. Лесная песня" по мотивам пьесы Леси Украинки. 

Как отмечают создатели мультфильма, берегиня Леса будет удивлять и очаровывать утонченностью движений. До конца 2019 года Кухар снимется в видеореференсах, на основе которых художники будут оживлять анимационную Мавку. Это первый случай в украинской анимации, когда к работе над созданием движений персонажей мультфильма привлекается артистка балета.

Напомним, проект "Мавка. Лесная песня" выиграл 9-й конкурс Государственного агентства Украины по вопросам кино в сентябре 2016 года и получил государственное финансирование в размере 30% от общего бюджета.

 
 
 
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Публикация от Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official)

Наталья Могилевская собирается стать мамой

Эксперты ведущих этнографических институций – Кафедра фольклористики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Музей им. Ивана Гончара, Музей истории украинской моды – работают в составе съемочной группы фильма над интерпретацией украинских мифов, легенд, верований, обрядов и визуальной культуры. Для создания саундтрека к команде мультфильма присоединились известные всему миру музыканты "ДахаБраха".

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Все по теме:

Балерина, Прототип, Знаменитость, Мульфильм, "Мавка. Лесная песня", Екатерина Кухар, Глянцевый журна.
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