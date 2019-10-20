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Наоми Харрис может пополнить актерский состав второго "Венома"

Наоми Харрис может пополнить актерский состав второго "Венома"
10:03 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости культуры:Американская актриса Наоми Харрис может исполнить роль в фильме "Веном 2".

Отмечается, что актриса может исполнить роль злодейки Визг.

Уточняется, что представители Харрис ведут переговоры со студией Sony об утверждении актрисы на роль.

Главную роль - персонажа Эдди Брока, чье тело захватил симбиот-инопланетянин Веном - исполнит актер Том Харди. В фильме также примет участие Вуди Харрельсон (Клетус Кэссиди).

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Напомним, в комиксах Визг, чье настоящее имя Фрэнсис Барринсон, занималась наркоторговлей, пока однажды чуть не погибла от выстрела полицейского. Хирурги, спасая ее жизнь, допустили некую ошибку, которая разбудила во Фрэнсис суперспособности. В их числе умение летать, создавать звуковые взрывы, а также ментально влиять на других людей, пробуждая в них самые темные и низменные инстинкты и желания.

Фрэнсис находилась в больнице для душевнобольных Рейвенкрофт, пока ее не освободил Клетус Кэссиди. Так началось кровожадное приключение злодейской пары, с которой теперь предстоит схлестнуться Эдди Броку.

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"Venom", Наоми Харрис, Визг.
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