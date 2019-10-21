Джаред Лето возмущен тем, что он не сыграл в нашумевшем "Джокере" (Фото, Видео)

Новости культуры:Американский певец и звезда супергеройского фильма "Отряд самоубийц" пытался помешать съемкам нового "Джокера".

Американский рок-музыкант, лидер группы "Thirty Seconds to Mars", а также по совместительству голливудский актер Джаред Лето очень сильно расстроился из-за того, что роль Артура Флека в психологическом триллере "Джокер" досталась не ему.

Как стало известно, еще на этапе зарождения самой идеи отдельного фильма про Джокера американская кинокомпания Warner Bros. будто бы пообещала Джареду Лето его гарантированное участие в фильме. Когда же музыкант узнал, что на главную роль был нанят голливудский актер Хоакин Феникс, Джаред Лето сразу же пожаловался своему музыкальному менеджеру Ирвингу Азоффу и попросил его договорится с одним из директоров кинокомпании вообще не снимать "Джокера", режиссером которого стал Тодд Филлипс.

Примечательно, что ни Джаред Лето, ни его менеджер не давали никаких комментариев по данной ситуации.

Несмотря на это, представители рок-музыканта огласили, что Джаред Лето и дальше продолжить сотрудничать с Warner Bros.

Напомним, что лента "Джокер" в главной роли с Хоакином Фениксом возглавила американский кинопрокат, а его сборы превысили более 500 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Хоакин Феникс обматерил кинооператора во время съемок фильма "Джокер".