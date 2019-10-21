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Маккензи Дэвис и Химеш Патель снимутся в новом постапокалиптическом сериале HBO

Маккензи Дэвис и Химеш Патель снимутся в новом постапокалиптическом сериале HBO
17:02 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж

Новости культуры:Звезда шестой части "Терминатора" Маккензи Дэвис и Химеш Патель снимутся в новом сериале от НВО.

Маккензи Дэвис и Химеш Патель сыграют главные роли в предстоящей экранизации сериала "Станция одиннадцать" от HBO Max .

Проект основано на одноименной книге Эмили Сент-Джон Мандель. 

Описанный как постапокалиптическая сага, охватывающая несколько временных периодов, сериал рассказывает истории выживших после разрушительного гриппа, которые пытаются заново отстроить и переосмыслить мир, удерживая лучшее из того, что было потеряно.

Главная героиня Кирстен,  которую сыграет Дэвис, осталась в живых после эпидемии и присоединилась к театру, в котором играют Шекспира. В то же время, разворачивается история другого главного героя - безработного Дживана, которого сыграет Патель. Парень должен стать лидером сопротивления, после того как вирус снова настигает выживших.

Ожидается, что сериал из 10 серий выйдет весной 2020 года.

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Патрик Сомервилл адаптирует книгу к экрану, а также выступит в роли шоураннера.  Режиссером нескольких серий назначен Хиро Мурай. Скотт Стейндорф, Скотт Дельман и Дилан Рассел также будут исполнительными продюсерами. Нейт Маттесон станет со-исполнительным продюсером.

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Кино, Сериал, Актриса, Роль, Актер, НВО, Маккензи Дэвис, Химеш Патель.
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