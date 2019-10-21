Маккензи Дэвис и Химеш Патель снимутся в новом постапокалиптическом сериале HBO

Новости культуры:Звезда шестой части "Терминатора" Маккензи Дэвис и Химеш Патель снимутся в новом сериале от НВО.

Маккензи Дэвис и Химеш Патель сыграют главные роли в предстоящей экранизации сериала "Станция одиннадцать" от HBO Max .

Проект основано на одноименной книге Эмили Сент-Джон Мандель.

Описанный как постапокалиптическая сага, охватывающая несколько временных периодов, сериал рассказывает истории выживших после разрушительного гриппа, которые пытаются заново отстроить и переосмыслить мир, удерживая лучшее из того, что было потеряно.

Главная героиня Кирстен, которую сыграет Дэвис, осталась в живых после эпидемии и присоединилась к театру, в котором играют Шекспира. В то же время, разворачивается история другого главного героя - безработного Дживана, которого сыграет Патель. Парень должен стать лидером сопротивления, после того как вирус снова настигает выживших.

Ожидается, что сериал из 10 серий выйдет весной 2020 года.

Патрик Сомервилл адаптирует книгу к экрану, а также выступит в роли шоураннера. Режиссером нескольких серий назначен Хиро Мурай. Скотт Стейндорф, Скотт Дельман и Дилан Рассел также будут исполнительными продюсерами. Нейт Маттесон станет со-исполнительным продюсером.