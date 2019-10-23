Эмилия Кларк на премьере фильма "Рождество на двоих" в Берлине (Фото, Видео)

Новости культуры:Британская актриса Эмилия Кларк оказалась в центре новостей западных СМИ.

23 октября звезда сериала "Игра престолов" празднует день рождения. Однако не только праздник привлек внимание журналистов, но и эффектный выход на кинопремьере, где произошел небольшой конфуз.

Публичный выход голливудская красавица совершила в канун 33-летия. Эмилия Кларк пришла на презентацию романтического фильма "Рождество на двоих" (Last Christmas), где она сыграла одну из главных ролей. Кинособытие привлекло немалое внимание СМИ, ведь актриса подобрала роскошный наряд в стиле своего персонажа.

Перед камерой Эмилия Кларк предстала в голубом костюме, который состоял из юбки и кофты с открытыми плечами. Элегантный образ знаменитость дополнила обувью на каблуке и тонким поясом, который является трендом сезона. На фоне зимнего постера с голубыми цветами актриса выглядела очень эффектно.

Но не обошлось без конфузов. На одном из фото репортеры заметили, что макияж Эмилии Кларк был не идеальным. От вспышек камер можно было заметить белые пятна от косметики.

Что известно о фильме "Рождество на двоих"?

Рождественская комедия сможет рассмешить даже тех людей, которые не в восторге от рождественско-новогодней суеты, уверяют создатели фильма. По сюжету, главная героиня Кейт согласилась работать эльфом в магазине подарков. И это было неправильное решение девушки: она находится в депрессивном состоянии и злоупотребляет алкоголем. Случайно Кейт, которую сыграла Эмилия Кларк, встречает парня. Общение с ним настолько идеальное, что она не верит, что это все происходит с ней.

Интересно, что название романтической киноленты позаимствовали из одноименной песни Джорджа Майкла. Кроме этой композиции, в фильме "Рождество на двоих" можно будет услышать и другие знаменитые треки артиста. Премьера киноленты в Украине запланирована на 19 декабря 2019 года.