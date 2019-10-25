Скачать
Пятница, 25.10.2019
Чумак о Горбатюке: Никто его не выгонял, никто не просил его уволиться
Чумак о Горбатюке: Никто его не выгонял, никто не просил его уволиться
"Голос" о проверках "Слуг народа" на полиграфе: Не устраивайте цирк на дроте
"Голос" о проверках "Слуг народа" на полиграфе: Не устраивайте цирк
Динамо и Копенгаген поделили очки (Видео)
Динамо и Копенгаген поделили очки (Видео)
Джамала объяснила, почему долгое время скрывала лицо своего сына (Фото)
Джамала объяснила, почему долгое время скрывала лицо своего сына (Фото)

Власти Китая запретили пускать фильм "Джокер" в прокат

Власти Китая запретили пускать фильм "Джокер" в прокат
02:48 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры:Новый "Джокер" не будет выпущен в прокат в Китае.

Фильм "Джокер", рассказывающий новую версию биографии популярного злодея DC, не будет выпущен в китайский прокат. Как отмечает издание Comic Book, причиной стал общий тон картины, а также высокий уровень насилия в ней.

Вполне возможно также, на китайские власти произвели впечатление массовые протесты в Бейруте, которые начались из-за того, что правительство решило ввести налог на использование популярного приложения WhatsApp. Многие из участников акций протеста вышли на улицы в масках Джокера.

Кроме этого, стал известен общий бюджет проекта. По данным Deadline, после вычета всех скидок и льгот, предоставленных Нью-Йорком, производственный бюджет "Джокера" составил 70 миллионов долларов, а рекламная кампания оценивается в 120 миллионов долларов. Утверждается также, что студия Warner Bros., стремясь уменьшить риски,финансировала картину вместе со своими партнерами: по 25 процентов расходов взяли на себя студии Village Roadshow и Bron Studios.

Кинофестиваль Киевской недели критики 2019: самые важные фильмы программы (Видео)

"Джокер" - не единственный фильм, выходивший в Северной Америке с рейтингом R, который затем не был допущен на китайский кинорынок. Ранее такая же участь постигла и экранизацию комиксов "Дэдпул".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Фильмы, DC, Джокер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:1 Копенгаген: события матча (Видео)
02 Сент-Этьен 1:1 Александрия: события матча (Фото, Видео)
03 Не перестает удивлять стилем: Мелания Трамп посетила Конгресс США (Фото)
04 Если плохой человек - сразу видно: Руслана Писанка рассказала о первом свидании с мужем (Фото)
05 Гороскоп на завтра, 25 октября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В G7 оценили качество диалога с Офисом Президента Украины
В G7 оценили качество диалога с Офисом Президента Украины
Среди украинцев растет доверие к СБУ
Среди украинцев растет доверие к СБУ
Недовольные фермеры уже под стенами Офиса Зеленского
Недовольные фермеры уже под стенами Офиса Зеленского
Два года до катаклизма: у лесов Амазонии заканчивается вода
Два года до катаклизма: у лесов Амазонии заканчивается вода
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь