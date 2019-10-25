Кинофестиваль "Ukraїna!" уже стартовал в Варшаве

Новости культуры:Зрители смогут посмотреть в Варшаве более 20 украинских художественных, документальных фильмов, а также короткометражные ленты и мультфильмы.

Показом фильмов "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича и "Вулкан" Романа Бондарчука в Варшавском кинотеатре Iluzjon стартовал четвертый кинофестиваль "Ukraїna!".

В течение четырех дней все желающие смогут посмотреть украинские фильмы последних лет, встретиться с создателями фильмов, принять участие в голосовании за лучший фильм фестиваля и в мастер-классе по приготовлению блюд украинской кухни, развлечениях для детей, а также посетить концерт и выставку Yellow & Blue .

"Благодаря этому фестивалю польский зритель имеет возможность познакомиться ближе с украинским кино", - отметила в комментарии агентству организатор фестиваля, председатель фонда Luna Plus Беата Беронская-Лях.

В рамках показа "Атлантида" актер, сыгравший главную роль, Андрей Римарук заметил, что режиссер этого фильма в киноленте очень хорошо показал, что такое война на востоке Украины и что происходит с людьми после войны.

В рамках фестиваля покажут, в частности, художественные фильмы "Гуцулка Ксения", "Мои мысли тихие", "Герой моего времени", "Дикое поле", "Цена правды", "Домой", "Женщина идет на войну", "Эфир" , документальные фильмы "Какофония Донбасса", "Рубеж", "Человек с табуретом", "Ukraїner", "Запрещенный", "Миф", "Крым. Окруженные предательством", "Свидетели Путина".