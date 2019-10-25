Как создавался грим Джокера и сколько он занимал по времени (Видео)

Новости культуры:А также немного об актерах, которым на перевоплощение понадобилось куда больше времени.

В интервью изданию Dazed Beauty художник по макияжу фильма "Джокер" Ники Ледерман рассказала о том, как превращала Хоакина Феникса в одну из самых реалистичных версий культового злодея-супергероя. Визажист призналась, что на грим главного героя "уходило в среднем 15-20 минут отчасти потому, что Хоакину было трудно сидеть на месте", а также для того, чтобы грим "не выглядел слишком четко продуманным".

Ледерман поделилась, что в своей работе "использовала и смешивала различные продукты" и в любой момент была готова внести необходимые изменения, обусловленные интенсивностью съемок. Сложнее всего для визажиста оказалось следовать за сценами фильма, которые не всегда снимаются по порядку. Именно поэтому Ники понадобились все ее навыки, чтобы и повторять день за днем в неизменном виде определенный грим Джокера, и в какой-то момент быть готовой перейти к другому образу.

Также художник по макияжу подчеркнула, что советует каждому, кто решится повторить грим Джокера, "использовать продукты высшего качества для скорости, пластичности и точности".

Что ж, Хоакину Фениксу, определенно, повезло, что его роль позволяла сделать грим в столь короткие сроки. Среди актеров, которые такой удачей похвастаться не могут, оказались, например, Брэд Питт, который для образа Бенджамина Баттона просиживал в гримерном кресле по 5 часов, Майкл Чиклис из "Фантастической четверки" (те же 5 часов под софитами!) и Дэйв Батиста (снова 5 часов ежедневно, чтобы превратиться в героя "Стражей Галактики" Дракса).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Joker Movie (@jokermovie) 24 Сен 2019 в 9:00 PDT

Но долгие часы наедине с художником по макияжу - это далеко не худшее, что может ждать актера. Напомним, что, например, Джон Траволта в фильме "Лак для волос" и Гвинет Пэлтроу в "Любовь зла" вынуждены были также носить крайне тяжелые костюмы, которые имитировали полноту. Вот кому точно не позавидуешь.

Конечно, хоть Феникс и не тратил много времени на грим, в целом подготовка к роли заняла у него долгие месяцы, в которые он изучал поведение психически нестабильных людей, а также феномен неконтролируемого смеха. Посмотреть, как актер в итоге справился со своей задачей, можно уже сейчас - фильм "Джокер" продолжает триумфальное шествие по экранам кинотеатров.