Сколько эпизодов будет в 4 сезон "Очень странные дела" (Видео)

Новости культуры:Очередной сезон должен выйти в привычном формате, но содержание новых серий обещает стать неожиданным.

Судя по всему, братья Мэтт и Росс Дафферы определились с тем, сколько времени им нужно, чтобы рассказать новую главу "Очень странных дел", - четвертый сезон будет состоять из восьми эпизодов. Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщает ресурс TVLine, хотя Netflix отказался подтвердить данную информацию. Первый и третий сезоны сериала также насчитывают по восемь серий, тогда как второй состоит из девяти эпизодов.

Также появилась информация, что съемки четвертого сезона "Очень странных дел" начнутся в январе и продлятся приблизительно до августа. Очевидно, что этим летом возвращение сериала на экраны исключено.

Анонсируя возвращение "Очень странных дел" в сентябре, Netflix опубликовал тизер, который лишь подтвердил догадки, возникшие у зрителей по окончании третьего сезона: в связи с тем, что семья Уилла переехала в другой город, а предположительно выживший Хоппер оказался в русской тюрьме, становится ясно значение слов "Мы больше не в Хоукинсе".

Посмотреть эту публикацию в Instagram we’re not in hawkins anymore Публикация от Stranger Things (@strangerthingstv) 30 Сен 2019 в 9:00 PDT

Ранее братья Дафферы намекнули, что Одиннадцать и компания, возможно, на какое-то время покинут США и отправятся в Россию. Мэтт поведал, что четвертый сезон начнется с неожиданных событий, связанных с порталами, которые ведут за пределы Хоукинса. Росс не подтвердил наличие короткого пути из Хоукинса в Россию, но признал, что четвертый сезон будет разительно отличаться от третьего.