Скачать
Пятница, 25.10.2019
Министр обороны: Мы договорились с генсеком НАТО о дорожной карте
Министр обороны: Мы договорились с генсеком НАТО о дорожной карте
Похитительница младенца вместо тюрьмы попала под домашний арест
Похитительница младенца вместо тюрьмы попала под домашний арест
Заявка сборной Украины на матчи против Эстонии и Сербии
Заявка сборной Украины на матчи против Эстонии и Сербии
Xiaomi представит еще один флагманский смартфон до конца 2019 года
Xiaomi представит еще один флагманский смартфон до конца 2019 года

Какого персонажа из "Гарри Поттера" хотел сыграть Кит Харингтон

Какого персонажа из "Гарри Поттера" хотел сыграть Кит Харингтон
22:42 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры:Видимо, актеру по душе мрачные и погруженные в себя персонажи.

Кит Харингтон, прославившийся благодаря роли Джона Сноу в "Игре престолов", вскоре должен примерить на себя другой образ - в очередном блокбастере от Marvel "Вечные" актер исполнит супергероя по имени Дэйн Уитман/Черный рыцарь. Недавно, общаясь с прессой в рамках фестиваля Comic Con, Харингтон делился впечатлениями о своем новом актерском опыте, но неожиданно ему задали вопрос о том, кого из героев "Гарри Поттера" он желал бы исполнить больше всего. Актеру не пришлось долго думать - своим фаворитом он назвал Северуса Снейпа. 

Среди поклонников волшебного мира Джоан Роулинг возникла идея, что гипотетический приквел "Гарри Поттера" мог бы рассказать о Мародерах - группе неразлучных друзей, в число которых входили Джеймс Поттер (отец Гарри), Сириус Блэк, Ремус Люпин и Питер Петтигрю. Все эти герои учились в "Хогвартсе" одновременно со Снейпом и Лили Эванс (в будущем Поттер, мать Гарри). У Харингтона поинтересовались, согласился бы он сыграть в таком фильме, и если да, то кого именно.

"Снейп - самый лучший персонаж из всех. Он самый трагичный, удивительный и притягательный. Это тот герой, которого страстно ненавидишь, но в итоге проникаешься к нему глубочайшей любовью. Он просто феноменален. Не думаю, что я бы стал подходящим актером на роль Снейпа, так что вместо этого я бы сыграл Сириуса. Но вне зависимости от того, кто бы исполнил Снейпа, он всегда будет для меня прекрасным персонажем", - сказал Харингтон.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Nerdist (@nerdistgonewild)

Звезду "Гарри Поттера" Эмму Уотсон подловили с ее новым возлюбленным (Фото)

Также актер поведал, на какой факультет он бы попал, доведись ему поступать на учебу в "Хогвартс":

Я считаю себя гриффиндорцем. Я серьезно задумывался об этом. Где бы оказался Джон Сноу? Учитывая его преданность, мне кажется, что его бы определили в Пуффендуй.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Кино, Гарри Поттер, Знаменитости, Актер, Сериалы, Игры престолов, Кит Харингтон, Джон Сноу, Снейп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дело не в слабой батарее: почему смартфон быстро теряет заряд
02 Дайджест главных новостей Украины и мира 24 октября
03 Таблица коэффициентов УЕФА после матчей украинских клубов в еврокубках
04 "Мисс Украина Вселенная 2019": известно имя победительницы и яркие фото
05 "Мы календари не сверяли": Владимир Дантес рассказал о будущем пополнении в семье
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Протесты в Ираке: число погибших возросло
Протесты в Ираке: число погибших возросло
&quot;Интерпайп&quot; готов выпустить евробонды на $309,19 млн
"Интерпайп" готов выпустить евробонды на $309,19 млн
Офис Зеленского стоит за обвинениями Порошенко - адвокат Новиков
Офис Зеленского стоит за обвинениями Порошенко - адвокат
Звезду &quot;Гарри Поттера&quot; Эмму Уотсон подловили с ее новым возлюбленным (Фото)
Звезду "Гарри Поттера" Эмму Уотсон подловили с ее новым возлюбленным (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь