Какого персонажа из "Гарри Поттера" хотел сыграть Кит Харингтон

Новости культуры:Видимо, актеру по душе мрачные и погруженные в себя персонажи.

Кит Харингтон, прославившийся благодаря роли Джона Сноу в "Игре престолов", вскоре должен примерить на себя другой образ - в очередном блокбастере от Marvel "Вечные" актер исполнит супергероя по имени Дэйн Уитман/Черный рыцарь. Недавно, общаясь с прессой в рамках фестиваля Comic Con, Харингтон делился впечатлениями о своем новом актерском опыте, но неожиданно ему задали вопрос о том, кого из героев "Гарри Поттера" он желал бы исполнить больше всего. Актеру не пришлось долго думать - своим фаворитом он назвал Северуса Снейпа.

Среди поклонников волшебного мира Джоан Роулинг возникла идея, что гипотетический приквел "Гарри Поттера" мог бы рассказать о Мародерах - группе неразлучных друзей, в число которых входили Джеймс Поттер (отец Гарри), Сириус Блэк, Ремус Люпин и Питер Петтигрю. Все эти герои учились в "Хогвартсе" одновременно со Снейпом и Лили Эванс (в будущем Поттер, мать Гарри). У Харингтона поинтересовались, согласился бы он сыграть в таком фильме, и если да, то кого именно.

"Снейп - самый лучший персонаж из всех. Он самый трагичный, удивительный и притягательный. Это тот герой, которого страстно ненавидишь, но в итоге проникаешься к нему глубочайшей любовью. Он просто феноменален. Не думаю, что я бы стал подходящим актером на роль Снейпа, так что вместо этого я бы сыграл Сириуса. Но вне зависимости от того, кто бы исполнил Снейпа, он всегда будет для меня прекрасным персонажем", - сказал Харингтон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nerdist (@nerdistgonewild) 25 Окт 2019 в 11:09 PDT

Также актер поведал, на какой факультет он бы попал, доведись ему поступать на учебу в "Хогвартс":

Я считаю себя гриффиндорцем. Я серьезно задумывался об этом. Где бы оказался Джон Сноу? Учитывая его преданность, мне кажется, что его бы определили в Пуффендуй.