Представлен официальный трейлер комедии "Мои мысли тихие" (Видео)

Новости культуры:На YouTube-канале кинофестиваля в Карловых Варах появился трейлер комедии Антонио Лукича "Мои мысли тихие".

"Артхаус Трафик" представляет официальный украинский трейлер комедии "Мои мысли тихие", дебютного полнометражного фильма режиссера Антонио Лукича.

Как сообщают в кинокомпании, трейлер обнародован на YouTube.

"Фильм выходит в широкий украинский прокат 2 января. Впервые был показан в секции East of West Международного кинофестиваля в Карловых Варах, где "Мои мысли тихие" удостоились Специальной премии жюри. Украинская премьера состоялась в рамках Одесского международного кинофестиваля, где работа Лукича получила приз зрительских симпатий, премию FIPRESCI за лучший украинский фильм, премию за лучшую актерскую работу (Ирма Витовская) и специальную памятку жюри (Андрей Лидаговский)", - говорится в сообщении.

Также режиссер получил награду национальной премии кинокритиков "Киноколо" в категории "Открытие года", которая отмечает автора лучшего полнометражного дебюта, сообщают в "Артхаус Трафик".

Фильм рассказывает историю о том, как, испытав множество неудач в работе и личной жизни, молодой звукорежиссер Вадим получает шанс начать все сначала. Простая задача - записать голоса закарпатских животных - может стать его шансом навсегда покинуть "неудобную Украину" и отправиться в "привлекательную Канаду". Подальше от проблем. Однако все оказывается гораздо сложнее, когда главным спутником в новой работе оказывается наименее подходящий для этого человек - мама Вадима.